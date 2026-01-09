כוחות יחידת המילואים ׳האלפיניסטים׳ השלימו כמדי שנה סדרת אימונים ייחודית, אשר מיועדת להכין את כוחות היחידה לפעילות מבצעית בתנאי מזג האוויר הקיצוני בכתר החרמון בסוריה.
במסגרת סדרת האימונים, תרגלו לוחמי היחידה פעילות בתנאי שטח מורכבים והררים, תוך שימוש באמצעים הייחודים של היחידה לפעילות בתנאי מזג אוויר קיצוניים ובתנאי שלג.
בתוך כך, בצה"ל עדכנו כי ביממות האחרונות כוחות היחידה הצטרפו לכוחות חטיבת ׳ההרים׳ (810) למשימת ההגנה בכתר החרמון, במקביל להגנה בגזרת רמת הגולן במטרה לאפשר את פתיחתו התקינה של אתר החרמון למבקרים.
