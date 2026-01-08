רוני קובן שאל את ערן סויסה האם אי פעם התאהב במרואיין. אז בחר סויסה לקחת את התשובה למקום לא כזה תמים, ואף סיפר על סיטואציה אינטימית שפינטז עליה עם העיתונאי צבי יחזקאלי. האם זה היה עובר את המסך כשהם היו מדברים על נשים ולא על גברים? סביר להניח שלא. דעה

"אחד הגברים השווים ביותר", כך ענה כתב הרכילות ערן סויסה כשנשאל בתוכניתו של רוני קובן האם התאהב אי פעם במרואיין שלו, ודיבר בהתרגשות על צבי יחזקאלי. לא ניתמם, הרי עיתונים וכלי תקשורת נוטים תמיד לדרג נשים וגברים, וכך גם עשה פה ערן סויסה.

ובכל זאת כשאנחנו חושבים על האמירה שלו – "אחד הגברים השווים ביותר", האם זה היה בסדר לומר את זה גם על נשים? משום מה כאשר גבר מחפיץ גבר אחר, החברה תופסת את זה כנורמלית. אבל כשגבר מחפיץ אישה, ארגוני הנשים זועקים.

וזה מה שמופיע בקטע המדובר. קובן שאל את סויסה: "היו רגעים שהתאהבת?", ערן סויסה ענה: "התאהבתי?", קובן השיב: "כי אני מסתכל פה על השערים שלך, וחלק מהם זה הגברים הכי שווים בתעשייה". ערן סויסה: "אה, התאהבתי כזה? כן, כזה… מי הגבר הכי שווה פה, אגב?", ערן סויסה: (מביט בקיר השערים) "צבי יחזקאלי הכי שווה?". קובן: "וואו, אחד הגברים." ערן סויסה: "או מיי גוד. היום אולי פחות מזה, אבל צבי יחזקאלי… מה זה? אחד הגברים השווים ביותר."

בהמשך ההצצה לראיון שישודר בכאן 11 במוצאי שבת, מספר סויסה שיחזקאלי הציע לו ללכת לטבול במקווה בעירום. לאחר מכן אמר במבוכה: "אני לא יכול להמשיך. בוא נגיד שהוא הגבר הכי… סתם, ברצינות, לא יודע אם לספר". לאחר מכן הודה שלא מצאו מקום לטבול בו מכיוון שבחופש הגדול מלא ילדים התרוצצו במקוואות, והם לא הרגישו בנוח לעשות זאת.

האם זה היה עובר כשגבר היה מתאר איך הוא מגיע לסיטואציה אינטימית עם בחורה? האם לא היינו מתרגזים לראות עיתונאי מדרג נשים יפות בראיון טלוויזיוני? אם זה המצב, למה כשגברים עושים את זה על גברים זה נחשב בסדר?

בתוכנית עצמה שתשודר סויסה גם יספר באומץ גדול על הקשיים שעבר כילד דתי שנאלץ לחיות זמן רב בארון, על ההטרדות המיניות שחווה ועל טיפולי ההמרה שעבר שגרמו לו לאבד את הרצון לחיות. אלו בעיניי הדברים הכי חשובים בראיון הזה, כיצד הפך מילד דתי שחווה הטרדות ונאלץ לעבור טיפולי המרה, לכתב הבידור הכי מצליח בתעשייה. דירוג הגברים השווים והסיפור עם צבי יחזקאלי, צהוב אבל לא באמת מעניין או ראוי.