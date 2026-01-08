אחרי סגירת המעבר לאנגליה: נועה קירל מתייחסת בראיון לסרוגים לצעד הבא בקריירה של דניאל פרץ – ועל התמיכה לאורך הדרך

ימים של התרגשות גדולה בבית קירל-פרץ: בראיון שנערך לסרוגים, נועה קירל התייחסה להתפתחויות בקריירה של בן זוגה, דניאל פרץ, על רקע המעבר הצפוי שלו לאנגליה.

"יש באמת התפתחויות טובות, ברוך השם", אמרה קירל. "אני שמחה בשבילו. הוא עובד מאוד קשה, וזה מקצוע לא פשוט – כל פעם עוברים בין מדינות. אני רק רוצה שיהיה טוב ושיצליח, בעזרת השם".

"זה בעלי – הוא חלק ממני"

כשנשאלה אם לא מפריע לה שהזרקור מופנה גם אליו ולא רק אליה, קירל השיבה בכנות שמאפיינת אותה: "ברור שלא. בסופו של דבר זה בעלי, הוא חלק ממני. אנחנו אחד עכשיו. אני שמחה שישאלו אותי עליו – ואני אדבר".

הדברים מקבלים משמעות מיוחדת לאור העובדה שהשניים נישאו לפני כחודש בלבד, וכבר ניצבים בפני שינוי משמעותי באורח החיים.

המעבר נסגר: פרץ הושאל לסאות'המפטון

היום (חמישי) הושלם המהלך באופן רשמי: דניאל פרץ הושאל מ-באיירן מינכן ל-סאות'המפטון עד סוף העונה, עם אופציית רכישה. זאת לאחר תקופה לא פשוטה בהשאלה הקודמת בהמבורג, שבה מיעט לקבל דקות משחק.

סאות'המפטון, מקווה שפרץ יסייע לה לייצב את העונה – ועבור השוער הישראלי בן ה־25 מדובר בתחנה חדשה ומאתגרת בקריירה האירופית שלו.

גם מעבר אישי

מעבר להיבט הספורטיבי, מדובר גם בצעד אישי משמעותי עבור הזוג הטרי. אם עד לאחרונה חילקה קירל את זמנה בין גרמניה לישראל, כעת היא צפויה לחלק אותו בין בריטניה לישראל – במקביל להמשך פעילותה בארץ ובחו"ל.

הראיון צולם באירוע ההשקה של yes לרגל השקת HBO Max בישראל, שבו השתתפה נועה קירל – המשמשת כפרזנטורית של yes.