כבר יותר משני עשורים שדיקלה נוכחת במוזיקה הישראלית. לרגל יום הולדתה – עשרה דברים שכדאי לדעת על הזמרת והיוצרת, מהשורשים בבאר שבע ועד הדרך הייחודית שבנתה לעצמה

כבר יותר משני עשורים שדיקלה נוכחת במוזיקה הישראלית – לפעמים בקדמת הבמה, לפעמים מתחת לרדאר, תמיד בקול ברור וחד. מהילדות בבאר שבע, דרך ההשפעות הערביות מהבית, ועד הפיכתה לאחת היוצרות הייחודיות והמשפיעות כאן. לרגל יום הולדתה, אלה עשרה דברים שכדאי לדעת על דיקלה.

1. ילדות דרומית

דיקלה נולדה וגדלה בבאר שבע, במשפחה מסורתית ממוצא עיראקי-מצרי. הבית שבו גדלה, עם מוזיקה ערבית, מסורת ושפה רגשית עשירה, והפך לבסיס המוזיקלי שמלווה אותה עד היום

2. בלי אקדמיה – עם אינטואיציה

בניגוד ללא מעט מוזיקאים, דיקלה מעולם לא למדה מוזיקה באופן פורמלי. הכתיבה, ההלחנה וההפקה הגיעו מהקשבה, חיקוי, ניסוי וטעייה – ומהלב.

3. מאחורי הקלעים של הלהיטים

הקריירה שלה התחילה דווקא מאחורי הקלעים: כתיבה והלחנה לאמנים כמו שרית חדד, דודו אהרון ושלמה ארצי. רק בהמשך העזה לשים את עצמה בפרונט.

4. האלבום ששינה הכל

רגע הפריצה הגדול שלה כזמרת הגיע רק ב-2014, עם האלבום "ואם פרידה". אחרי שנים של עשייה מאחורי הקלעים פתאום הגיעו המצעדים, ההשמעות והקהל הרחב.

5. מזרח ומערב

דיקלה משלבת מוזיקה ערבית, פופ, רוק ומוזיקת עולם. מבחינתה אין סתירה בין אום כולתום, רוק עברי ופזמון רדיו.

6. גם ברדיו

מאז 2018 דיקלה מגישה תוכנית שבועית בגלגלצ. הבחירות המוזיקליות, הטון והעריכה משקפים בדיוק את מי שהיא: סקרנית, פתוחה ולא מקובעת לז’אנר אחד.

7. בין מוזיקה למשחק

דיקלה לא נשארה רק על הבמה. לאורך השנים נגעה גם במשחק – בקולנוע, בטלוויזיה ובתיאטרון, ובחרה תפקידים שנשענים על נוכחות ולא על רעש. בין היתר גילמה את אום כולתום במחזמר "אינתה עומרי", וב-2025 הצטרפה ל"חוליגנים" של כאן 11 בתפקיד אלינור מדמוני, שוטרת במחוז ירושלים.

8. לא מפחדת לקחת צד רגשי

בשנים האחרונות דיקלה לא חוששת לגעת גם בנושאים לאומיים ורגישים – מהשתתפות בפרויקטים חברתיים ועד שירים כמו "Bring Them Home", שנוצרו מתוך המציאות הישראלית הכואבת.

9. אמהות במסלול לא שגרתי

את בתה הבכורה הביאה לעולם בהליך פונדקאות, ובהורות משותפת.

10. תמיד בתנועה

גם אחרי שישה אלבומים, שיפוט בריאליטי, תיאטרון, משחק וטלוויזיה – דיקלה ממשיכה לחפש. מיני-אלבומים, שיתופי פעולה ותפקידים דרמטיים, מבלי להתקע במקום אחד.