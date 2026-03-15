מוריה אסרף תחת מתקפה קשה ברשת. זו הסיבה

מגישת ערוץ 13 מוריה אסרף, נמצאת ביממה האחרונה תחת מתקפה קשה. ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר) אנשי שמאל רבים תקפו אותה, טענו כי היא "ביביסטית שלא מנסה להסתיר זאת", ועוד.

במרכז הסערה עומד תיעוד בו הגיעה פאנליסטית לאולפן, עוד בזמן שהיו חטופים בעזה, ודיברה על כך שלא נעים לראות תינוקות מתים בעזה.

מוריה הגיבה לה כי לאף אחד לא נעים לראות תינוקות מתים, אבל אולי כשהחטופים יחזרו, יהיה קל יותר לדבר על זה.

בתגובה אנשים טענו כי היא לא מקצועית, מערבבת בין דעותיה לעבודתה כמגישה וקראו לערוץ 13 לפטר אותה.

יחד עם זאת, מספר עיתונאים יצאו להגנתה, דורון קדוש חברה, איתו היא מנהלת ערוץ טלגרם משותף כתב: "מגיח רק לרגע אחד מחופשתי הארוכה כדי לכתוב כאן משהו שנראה לי מובן מאליו: מוריה היא מהעיתונאיות שאני הכי מעריך בארץ, והיא בטח לא צריכה ציונים ממני.

המתקפות עליה ביממה האחרונה מכוערות, מיותרות ובעיקר כמו שאני יודע - לא מזיזות לה. הדמגוגים ימשיכו לגזור לטוויטר קטעים חתוכים שלה ללא הקשר כדי לנסות להכפיש אותה,

אבל מי שעוקבים יותר מיומיים אחרי עבודתה יודעים - המחויבות שלה היא קודם כל, ולפני הכל, לאמת ולציבור - בלי קשר לשום דעה פוליטית. והיא תמשיך לעשות עבודה מצוינת".

‏כתב 'הארץ' בר פלג כתב: "ראיתי שיש דיון על מוריה אסרף אז אני רוצה לתרום את השנקל שלי לנושא: ‏אחלה מוריה אסרף. מציע לכל מי שרוצה ערוץ תקשורת דמוקרטי וליברלי להיות קצת יותר ליברלי ופתוח לדעות שלא נוחות לו".

מיכאל שמש הוסיף: "שש סיבה אחת שבגללה חברתי מוריה אסרף נתונה כאן להשמצות מצד קומץ הזויים. ‏ועוד זוכה לכינוי ״ביביסטית״.

‏הסיבה היא רק בגלל שהיא לא אומרת את הדעות ולא מיישרת קו עם קומץ מטורללי הפיד. ‏וזה פרופיילינג מביש לכתבת מצוינת מצד אנשים שרוצים תקשורת בולשביקית שבה שומעים ורואים רק את המחשבות שלהם. מוריה אסרף, תמשיכי להגיד את מה שאת חושבת בכל הכוח".