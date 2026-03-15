אחרי הביקורת - פיקוד העורף מסביר: זו הסיבה להחלטה הדרמטית

מאז אמש נשמעו לא מעט ביקורות על החלטת פיקוד העורף להקל באופן דרמטי במדיניות ההתגוננות ואף לשקול פתיחה של בתי ספר ומוסדות חינוך החל ממחר.

כעת, בעקבות הטענות הרבות ולאחר שהואשמו בחוסר אחריות, בפיקוד העורף פרסמו סרטון הסבר על מאחורי הקלעים של ההחלטה הדרמטית.

במסגרת העדכון, איזורים נרחבים יעברו למדרג של פעילות חלקית, המאפשר חזרה מסוימת לשגרה בצל הלחימה. יודגש כי עד למועד כניסת השינויים לתוקף ביום שני בבוקר, המדיניות הנוכחית נותרת ללא שינוי ויש להמשיך ולפעול על פיה.

האזורים שבהם יחולו ההקלות הם בקעת בית שאן, הבקעה, השומרון, יהודה, ים המלח, מערב לכיש, עוטף עזה, מערב הנגב, דרום הנגב והערבה. באזורים אלו תותר חזרה לפעילות חינוכית, בתנאי שהיא מתקיימת במקום המאפשר הגעה למרחב מוגן תקני במסגרת זמן ההתגוננות הנדרש.

גם מגבלות ההתקהלות עודכנו באזורים אלו, כך שניתן יהיה לקיים התכנסויות של עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 100 אנשים בתוך מבנה, וזאת במידה וקיים מרחב מוגן תקני נגיש.

בכל הנוגע למקומות העבודה, ניתן יהיה לקיים פעילות במקומות המאפשרים הגעה למרחב מוגן בזמן אמת, מה שצפוי להקל על המשק באותם אזורים.