ירון אברהם מגיב לדרמה החדשה: "מטורללים, היא שמה פס"

מגיש חדשות 12 ירון אברהם, התייחס לסערה החדשה סביב מגישת ערות 13 מוריה אסרף, בידי אנשי שמאל שטענו כי היא פאשיסטית, לא מקצועית ומשתיקת דעות באולפן.

אברהם התייחס לביקורת שהופנתה למוריה בין היתר על ידי מגי אוצרי, ‏שכתבה: "בואו ניישר קו. איך שהאישה הזו דיברה על המפלגות הערביות זה לא "עיתונות". גם לא איך שדיברה אל נאור נרקיס. ‏תם האירוע שבו גזענות והדתה הם דעה לגיטימית בדמוקרטיה מתגוננת שנלחמת על חייה.

‏כל כך התרגלנו לאכול קקי מהרצפה מגופי החדשות שלנו, שאצל חלקנו כל דרדר כבר נראה כמו שושנה. אני לא התבלבלתי. ‏האישה הזו והגורם המדיני הבכיר שלה הם חלק ממה שאנחנו נלחמים נגדו.

‏אל תשכחו את זה. אל תיפלו למניפולציות שלהם על "פלורליזם". הם באו לגנוב את השלטון ו*לרצוח את הפלורליזם*. אתם נלחמים על החיים שלכם. פיזית על החיים שלכם. ‏תתעוררו".

ירון אברהם הגיב לה: "‏אהלן מגי אוצרי, את כלום מחוץ לטוויטר והאחרונה שתחלקי ציונים לעיתונאים. לא את ולא כל המטורללים שחושבים שהם יקבעו מי יישב באולפן טלוויזיה. עברו הימים האלה מזמן. מוריה לא זקוקה לחיזוקים, היא שמה פס. וטוב שכך. הלאה".

בתגובה כתבה מגי: "אני לא בטלוויזיה = אני כלום מחוץ לטוויטר. ‏הדגמת בדיוק למה אתם לא עיתונאים. כי מה שאתם מחפשים זה רייטינג. לא ערך. ‏תהנה לשבת ליד עמית סגל".