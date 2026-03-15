משחקים באש: האיום המרושע של איראן נגד ישראל

כצפוי: איראן רק חיכתה לצעד הזה של ישראל - ובתגובה פתחה במטח כבד של טילים, אזעקות בלתי פוסקות וריצות לממ"דים. וגם, האיום החדש של איראן הלילה

לילה לא שקט בכלל עבר על תושבי ישראל, עם חמישה מטחים ששוגרו מאיראן, מספר דו ספרתי של טילים שנורו מחצות ואזעקות ללא הפסקה.

לפנות בוקר, שוב היה ירי למרכז - גם מלבנון, ללא נפגעים. המהלך הזה של איראן הוא ממש אינו "במקרה", אלא מדובר במהלך מחושב היטב.

עם הודעת פיקוד העורף על הקלות בהנחיות ותחילת פתיחת מערכת החינוך, היה ברור כי איראן תנסה לשבש את החיים, לגרום לאי פתיחת המשק ומוסדות החינוך.

עוד בתחילת הערב אמש, משמרות המהפכה שיגרו איום תקיף לישראל, שכלל את האמירה כי התושבים בישראל לא יוכלו לישון הלילה, וכי הם ינסו לפגוע "במתקן רגיש של ישראל בדרום הארץ".

איראן, לאורך כל השבועיים של המלחמה, מתנהלת תוך אסטרטגיה של "מלחמת התשה". היא משגרת טילים בודדים בכדי לשמור על התחמושת שלה לאורך זמן, וחיכתה עם מטחים כבדים בדיוק ליום כזה.

יחד עם זאת, צה"ל ממשיך לכתוב בשמי איראן, להשמיד משגרים רבים, טילים בליסטיים ולמנוע מאיראן את האפשרות לנסות ולירות לעבר העורף הישראלי.







