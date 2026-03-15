ראש עיר ראשון הודיע: לא אפתח את בתי הספר מחר

למרות ההיערכות להחלת המתווה הצהוב החל ממחר, ראש עיר ראשון הודיע הבוקר: לא מתכוון לפתוח את בתי הספר

למרות ההקלות במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף והיערכות להחלת המתווה הצהוב שיאפשר פתיחה של בתי ספר באיזורים מסויימים ברחבי הארץ, האזעקות הרבות הבוקר הביאו לשקול שוב את ההחלטה ויש מי שכבר הודיע שבכל מקרה בתי הספר בעירו לא ייפתחו.

ראש העיר דימונה, בני ביטון, הודיע הבוקר: "תושבים ותושבות יקרים הביטחון שלכם - הוא המשימה החשובה ביותר שלי. לאחר הערכת מצב שקיימנו הבוקר

לצד שתי אזעקות בעיר דימונה, קיבלנו החלטה - לא לפתוח את מערכת החינוך בעיר".

ביטון ציין: "לצד ההבנה והרצון בחזרה לשגרה, אנחנו בוחנים את כלל ההיבטים ואנחנו מבינים שהביטחון של הילדים והילדות שלנו, הוא החשוב מכל. אני מודה לכם תושבים יקרים על הסבלנות וההקשבה, וגאה בכם על העמידה האיתנה ועל ההישמעות להוראות פיקוד העורף. נמשיך לעדכן אתכם בכל התפתחות".