"עלילת דם": אנרכיסיטיות נעצרו בדרום הר חברון

ארגוני שמאל הפיצו שקרים על דריסת ילדה בכפר הלא חוקי, אך המשטרה קובעת: מדובר בתאונה שנגרמה מהתפרצות לכביש, המשטרה עצרה שלוש אזרחיות זרות שהתסיסו את השטח, ואחת מהן הועברה להליך גירוש מיידי מישראל

ניסיון נוסף של ארגוני שמאל קיצוני וגורמים פלסטיניים לייצר "עלילת דם" כנגד ההתיישבות היהודית התנפץ מול העובדות בשטח. לאחר שבמהלך סוף השבוע הופצו טענות שקריות לפיהן "מתנחל דרס במכוון" ילדה בת 5 בכפר הלא חוקי אום אל ח'יר, הודעת המשטרה שפורסמה היום (ראשון) עושה סדר באירועים וחושפת את הפרובוקציה המתוכננת.

תיעוד התאונה | צילום: דוברות הר חברון

מממצאי חקירת המשטרה עולה כי מדובר בתאונת דרכים בלתי נמנעת: הילדה התפרצה לכביש בריצה ופגעה ברכב חולף נהוג בידי ישראלי. הנהג לא רק שנשאר במקום, אלא היה זה שהזעיק את כוחות ההצלה. הראשונים להעניק טיפול רפואי לילדה היו חובשים תושבי הישוב כרמל הסמוך, ורק לאחר מכן היא הועברה להמשך טיפול של הסהר האדום.

בזמן הטיפול בזירה, ניצלו שלוש אזרחיות זרות את הסיטואציה כדי לייצר הפרות סדר וחסימת צירים. כוחות משטרת חברון עיכבו את השלוש, ובבדיקה התברר כי אחת מהן היא "פרובוקטורית" מוכרת שכבר הוזהרה בעבר. בעקבות התנהלותה, היא הועברה לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך הליך גירוש מישראל. שתי חברותיה הורחקו מהאזור בצו מנהלי ל-15 יום.

במועצת הר חברון מציינים כי מדובר בדפוס פעולה שקרי שחוזר על עצמו. רק בשבוע האחרון הואשמו תושבי האזור בהצתת בית בכפר חלאווה, עד שחקירת המשטרה קבעה חד-משמעית כי השריפה נגרמה מקצר חשמלי בשל חיבור פיראטי ורשלני לחשמל.

מחוז ש"י והמשטרה הבהירו כי ימשיכו לפעול ביד קשה נגד גורמים זרים המגיעים לאזור במטרה להתסיס, להסית ולפגוע בתדמית המדינה דרך הפצת מידע כוזב ופגיעה בביטחון השוטף.