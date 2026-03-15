בזמן שישנתם: הנציגים שלנו בארה"ב עם הישג היסטורי

בכל הענפים, הישראלים כובשים את ארצות הברית. הכדורגלנים והכדורסלנים שלנו עם לילה מרשים בליגות האמריקאיות

להצגות של דני אבדיה בארה"ב אנחנו כבר רגילים, אבל הלילה פורטלנד לא שיחקו, והבמה הייתה שייכת לישראלים אחרים שקבעו הישגים מרשימים, והיסטורים.

דני וולף פתח בחמישייה של ברוקלין נטס, השיג דאבל- דאבל שני בקריירת ה-NBA והיה הקלע המוביל של קבוצתו. הגבוה הישראלי קלע 15 נקודות, קטף עשרה ריבאונדים והוסיף שני אסיסיטים.

לצידו בקבוצה בן שרף שבר שיא קריירה, והגיע גם הוא למספר דו ספרתי של נקודות. הרכז קלע 12 נקודות, חילק חמישה אסיסיטים לחבריו והשיג ארבעה כדורים חוזרים.

השניים היו לריצה מדהימה וקאמבק מטורף שכלל מחיקה של 28 הפרש. אך ברוקלין איבדו אוויר בסיום והפסידו 97:104. לעומת פורטלנד של דני אבדיה לנטס אין חלומות על פליאוף והם במקום ה-13 במזרח עם 17 ניצחונות בלבד אחרי 67 משחקים.

בענף אחרי תאי בריבו המשיך לחורר רשתות. אחרי ההפסד למסי, בריבו כבש הלילה את שער הניצחון בדקה ה-95. די סי יונייטד ניצחו 1:2 את שיקגו פייר וחזרו למסלול הניצחונות.