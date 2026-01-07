בתשובתה לעתירת 'יש עתיד', קבעה גלי בהרב-מיארה כי ניתן לבטל את הקפאת המיליארדים למוסדות החרדיים, אך הציגה מנגנון אכיפה כלכלי: "ככל שתהיה הפרה בדרישות לימודי הליבה – ניתן יהיה לבצע את קיצוץ התקציבים בגובה העברות עתידיות"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה היום (רביעי) לבג"ץ כי היא מתנגדת להמשך תוקפו של צו הביניים המונע את העברת התקציבים למוסדות החינוך החרדיים. עמדתה הוגשה בתגובה לעתירת מפלגת 'יש עתיד', שדרשה לעצור את הזרמת הכספים בטענה לאי-חוקיות ולפגיעה בעקרון השוויון.

העתירה, שהוגשה על ידי מפלגת 'יש עתיד', ביקשה למנוע העברת סכום של למעלה ממיליארד שקלים לרשתות החינוך החרדיות במסגרת תוכנית "אופק חדש", בטענה כי הכספים עוברים ללא פיקוח אמיתי על לימודי הליבה (מתמטיקה, אנגלית ועברית).

בתגובתה לבג"ץ כתבה מיארה: "ככל שתהיה הפרה בדרישות לימודי הליבה, ניתן יהיה לבצע את קיצוץ התקציבים בגובה העברות כספים עתידיות למוסדות החרדים".

כאמור, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הודיע כי יעתור לבג"ץ נגד גניבה של יותר ממיליארד שקל, שלדבריהם הועברו למוסדות חרדים בניגוד לחוק. "הם יוצרים פה עוד דור של צעירים שלא משרתים בצבא ולא עובדים, שהילדים שלנו יצטרכו לממן אותם"