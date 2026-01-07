היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה היום (רביעי) לבג"ץ כי היא מתנגדת להמשך תוקפו של צו הביניים המונע את העברת התקציבים למוסדות החינוך החרדיים. עמדתה הוגשה בתגובה לעתירת מפלגת 'יש עתיד', שדרשה לעצור את הזרמת הכספים בטענה לאי-חוקיות ולפגיעה בעקרון השוויון.
העתירה, שהוגשה על ידי מפלגת 'יש עתיד', ביקשה למנוע העברת סכום של למעלה ממיליארד שקלים לרשתות החינוך החרדיות במסגרת תוכנית "אופק חדש", בטענה כי הכספים עוברים ללא פיקוח אמיתי על לימודי הליבה (מתמטיקה, אנגלית ועברית).
בתגובתה לבג"ץ כתבה מיארה: "ככל שתהיה הפרה בדרישות לימודי הליבה, ניתן יהיה לבצע את קיצוץ התקציבים בגובה העברות כספים עתידיות למוסדות החרדים".
כאמור, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הודיע כי יעתור לבג"ץ נגד גניבה של יותר ממיליארד שקל, שלדבריהם הועברו למוסדות חרדים בניגוד לחוק. "הם יוצרים פה עוד דור של צעירים שלא משרתים בצבא ולא עובדים, שהילדים שלנו יצטרכו לממן אותם"
עו"ד
עו"ד

בבג"ץ נענים לעתירות בלי לבדוק את מהימנותם הם משמשים כחותמת גומי לכל דיכפין שנפשו חפצה לבצע חיסול חשבון וסיקול ממוקד ביריבים פונה אליהם ,זה מזכיר את אירגוני הפשע שמוציאים לפועל...
בבג"ץ נענים לעתירות בלי לבדוק את מהימנותם הם משמשים כחותמת גומי לכל דיכפין שנפשו חפצה לבצע חיסול חשבון וסיקול ממוקד ביריבים פונה אליהם ,זה מזכיר את אירגוני הפשע שמוציאים לפועל חיסולי חשבונות וסיקול ממוקד לאנשי שמשלמים להם כדי לחסל יריבים ,לבג"ץ כזה לא היתפללנו,ראו פרשת הפצרית שהם נתנו אימון ולא בדקו היטב את מהימנות העניין ,חייבים להתחיל לבדוק את התנהלות הבג"ץ.המשך 19:11 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חרדי
מענין מה גורם לה פתאום להתחנף???19:18 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חרדי למהדרין
לבדוק לעומק את הקשר שלה לשדה תימן היא לא תקנה אותנו בנזיד עדשים!!!!!!!!!19:27 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נועם
החרדים הודיעו שהם תומכים ברפורמה המשפטית וזה הספיק לה כדי להתהפך.19:45 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אוי ויי
נו,גם אתם ראיתם כמה "שמרו" עלינו התפילות,אלוצים והאברכים מכל הפיגועים,תאונות,מחלות ואסונות אחרים? אז מה אם ליחצנים/עסקנים יש המון תירוצים ו"הסברים"?20:00 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
