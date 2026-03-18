כך זה נגמר: נסרין קדרי חושפת למה נפרדה מבעלה רום

מיקי לוין: "נסרין קדרי סיימה את הקריירה שלה"

העונה השלישית של סדרת הדוקו "נסרין" תעלה ב-29 במרץ, ותתמקד בתקופה משמעותית בחייה של הזמרת נסרין קדרי - ובראשה הפרידה מרום. העונה מתעדת שנה שבה הקריירה של קדרי נמצאת בשיא, עם שירים, הופעות וקמפיינים - במקביל להתערערות בחיים האישיים.

הקריירה עולה והזוגיות מתפרקת

במהלך התקופה יוצאת קדרי לסיבוב הופעות בארצות הברית, הכולל הופעות במיאמי ובניו יורק. אך לצד ההצלחה המקצועית, המרחק מהבית והעומס משפיעים על הזוגיות עם רום.

עם חזרתה לישראל, השניים מחליטים להיפרד - רגע שמלווה את העונה כולה.

החיים שאחרי רום

לצד הפרידה, העונה מתעדת גם שינויים נוספים בחייה של קדרי, בהם גם הליך לשינוי צבע עיניים. המצלמה מלווה אותה בתקופה לא פשוטה, כשהיא מתמודדת עם הגירושים - תוך כדי שהקריירה לא עוצרת לרגע.

העונה השלישית של "נסרין" תעלה ב-29 במרץ ב-HOT בידור.