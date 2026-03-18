אור ועדי הובילו במשך כל הפרק - אבל האם הגלגל יתהפך בסוף?

אור ועדי הם זוג חזק ובמשך כל הפרק שמרו על ההובלה של המקום הראשון. אך כאשר הגיעו לנקודת הסיום, ייתכן שכל המצב ישתנה. כל רגעי השיא מהפרק האחרון של "המירוץ למיליון"

הזוגות מתחרים במירוץ בשלל משימות שדורשות להתמודד עם פחדים, חוזקה, אינטלגנציה רגשית ועוד ועד.

אור ועדי התחילו את הפרק כשהם במקום הראשון, והם גם מסיימים אותו במקום הראשון כשהם מגיעים ראשונים למשימת גלגל הענק. אך דווקא שם נראה שהסיפור לא עומד להיות פשוט.

הזוגות אמורים למצוא רמז לנקודת הסיום על גביי הגלגל הענק, אך מהגלגל ניתן לראות לא מעט דברים שמבלבלים אותם ולכן - יש סיכוי גדול שאור ועדי לא יסיימו ראשונים.

מאי ואיתי הגיעו למקום ה-2, תום ואלמוג במקום ה-3. ומיד כאשר סיימו את המשימה האחרונה בדרכם לגלגל הענק, הם יגלו עד כמה קשה למצוא את הרמז לנקודת הסיום במקאו.

משימת הצלחות שהתחילה כבר בפרק הקודם, עדיין ממשיכה לפרק הזה ולא מעט זוגות התעכבו בה.

אור ועדי במשימת האוכל הסיני. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

הפרק התמקד בקושי של הזוגות המשתרכים מאחור להתמודד עם מספר משימות. למשל, חן ויוסי, שנמצאים באחד מהמקומות האחרונים במשימת "הטלפון השבור", הצליחו לצמצם את הפער ולהגיע רחוק יותר ממה שהם חשבו.

"אנחנו לא רואים שום זוג סביבנו", אמרה חן כאשר הסתכלה על האזור שבו השניים ביצעו את המשימה במאמץ רב כשניסו לגרום לסינים לדבר בעברית.

במשימת הדו קרב של אכילת האוכל החריף, ספיר וספיר צחקו שהן "מרוקאיות מזויפות" מכיוון שהן לא ממש אוהבות לאכול אוכל חריף. תום וסמנטה כבר היו מיואשים, אך כאשר ספיר וספיר הגיעו הם הצליחו סוף כל סוף לסיים את המשימה, כשהם במקום ה-9 אבל עם הפנים קדימה.

מה שאומר שהכל עוד יכול להשתנות, ולמרות ההובלה התמידית של אור ועדי, בהצצה לפרק הבא נראה שהקרב בין הזוגות יהיה צמוד מתמיד.












