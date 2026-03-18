כ"ץ: "במהלך היום צפויות הפתעות משמעותיות"

שר הביטחון חשף כי ישראל עלתה מדרגה במערכה מול טהראן: "הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני ללא צורך באישור נוסף". לדבריו, "הפתעות משמעותיות" צפויות בהמשך היום בכלל הזירות

מערכת הביטחון מעלה הילוך במלחמה הישירה מול איראן ושלוחותיה: שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים הבוקר (רביעי) הערכת מצב ב"בור" בקריה בתל אביב, במהלכה הצהיר על שינוי דרמטי במדיניות הסיכולים וחשף את חיסולו של דמות מפתח במשטר האיראני.

במהלך הסקירה, בה השתתפו סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר ובכירים נוספים, אישר השר כי שר המודיעין האיראני, חטיב', חוסל הלילה. חטיב' היה אמון על מערכי הדיכוי הפנימי וקידום הטרור החיצוני של המשטר.



"אנחנו בעיצומה של ישורת ההכרעה", הצהיר כ"ץ. "עוצמת התקיפות באיראן עולה מדרגה. אחרי הסיכולים של בכירי המשטר, לאריג'אני וסולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין. המדיניות שלנו ברורה: אין לאף אחד באיראן חסינות וכולם על הכוונת".

שר הביטחון חשף כי הדרג המדיני העניק לצה"ל "אור ירוק" קבוע לפעולה נגד צמרת המשטר: "ראש הממשלה ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל מודיעיני ומבצעי, ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לצוד את כולם".





דריכות שיא: "הפתעות בכל הזירות"

מעבר לחיסול שר המודיעין, כ"ץ רמז על פעולות התקפיות נוספות המתוכננות לטווח הזמן המיידי. "גם במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות", אמר השר, "הן יעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן והחיזבאללה בלבנון".

הערכת המצב נערכה בהשתתפות צמרת צה"ל, ביניהם ראש אמ"ץ איציק כהן, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן ומפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, מה שמעיד על היערכות נרחבת גם לאפשרות של תגובה איראנית לעליית המדרגה הישראלית.