"עבדתי בפינוי אשפה כדי לפרנס את המשפחה": הסיפור המרגש של הדייר

במהלך משימה בבית "האח הגדול", נדב ברנס משתף את הדיירים בסיפור האישי שמאחורי החובות והעבודות הקשות - ואיך הצליח לקום מחדש ולבנות את עצמו

במהלך משימה ששודרה בבית "האח הגדול", שני דיירים התחרו ביניהם במציאת חפץ שהוסתר בתוך ארגז חול. בתוך הארגז נמצא אופנוע קטן של שליח וולט - החפץ של נדב ברנס, שהוביל אותו לשתף את שאר הדיירים בסיפור האישי שמאחוריו.

החלום שנשבר בקורונה

ברנס, בן 35 מנתניה, נשוי לליז ואב לשניים, סיפר בכנות על התקופה הקשה שעבר רגע לפני שהצליח להרים את עצמו מחדש. "לפני הקורונה נולדה לי הילדה הראשונה, והיה לי חלום להיות עצמאי", שיתף. "השקעתי המון כסף במתקן גלישה, ואז הקורונה הגיעה וגמרה אותי כלכלית".

המאבק היומיומי לסגור חובות

לדבריו, בתוך זמן קצר מצא את עצמו עם חובות כבדים, בית צעיר ותינוקת קטנה - ובלי כיוון ברור. "הבית שלי היה מרוסק. לא ידעתי מה לעשות", סיפר. מתוך חוסר ברירה, יצא לעבוד בכל עבודה שיכל למצוא: "שמתי ארגז על אופנוע, עבדתי בשליחויות, בבוקר פינוי אשפה, ואקסטרות במטבחים - רק כדי לסגור חובות ולא להגיע להוצאה לפועל".

נדב ברנס. צילום: רן יחזקאל

הרגע בתאילנד ששינה את התמונה

הרגע ששינה הכל הגיע דווקא הרחק מהבית, במהלך טיול בתאילנד אליו יצא בעזרת חברים ובני משפחה שלא ויתרו עליו. שם, בשיחה אקראית בבית חב"ד, הבין עד כמה הוא לא שלם עם המקום שבו הוא נמצא. "אמרתי שיש לי חברה של משלוחים, וחבר תיקן אותי - 'אתה שליח של וולט'. נשמתי, ואמרתי לעצמי: נכון. זה מה שאני עכשיו".

נקודת המפנה והבחירה מחדש

לדבריו, דווקא ההכרה הפשוטה הזו הייתה נקודת מפנה. "זה פגש אותי חזק. הבנתי שאני חייב להרים את עצמי מנטלית". עם החזרה לישראל, קיבל החלטה לשנות כיוון ולבחור מקצוע יציב - והלך ללמוד גינון, תחום שתמיד אהב.

נדב ברנס נכנס לבית האח. צילום: יח

מהמשבר - לצמיחה

מאז, הצליח ברנס לבנות לעצמו עסק בתחום פיתוח הגינות והנוף, ולדבריו - גם להחזיר את היציבות למשפחה. "היום אני נותן לילדים שלי הכל. כל מה שיש להם, זה ממני ומאשתי", אמר. "הבנתי כמה אשתי היא כוח אדיר בחיים שלי".

"באתי לקחת את המיליון"

החשיפה האישית הזו מגיעה ימים ספורים אחרי שנכנס לבית, כשהוא מצהיר בגלוי על המטרה: "באתי לקחת את המיליון - בשביל המשפחה שלי". לצד זה, הוא מדגיש כי יישאר נאמן לעצמו. "אני מביא את מי שאני, הכי אמיתי שיש".







