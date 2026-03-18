תיעוד דרמטי: מחבלי חיזבאללה חוסלו כשפרקו טיל RPG מרכב

תיעוד מיוחד: כוחות אוגדה 91 זיהו במרחב דרום לבנון חוליית מחבלי חיזבאללה בזמן שהם פרקו מרכב אמצעי לחימה, ובהם RPG, במטרה לפגע בכוחות צה״ל. זמן קצר לאחר הזיהוי, ובסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים בטרם מתווה הטרור יצא לפועל.

במקביל נאמר כי כוחות חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 91, זיהו שני מחבלים לאחר שירו ירי רקטי לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בסגירת מעגל מהירה נוספת, צה״ל תקף וחיסל את שני המחבלים. בצה"ל הבהירו כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.