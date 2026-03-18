הבנה בפיקוד צפון: "חיזבאללה רוצה לעשות ריכוז מאמץ לירי"

גורם בכיר בפיקוד צפון סיפר לסרוגים על הפעילות של חיזבאללה שנועדה להקשות על המעקב אחרי הרקטות בדרום לבנון, אך ציין כי "אנחנו רואים שרוב הירי לא חוצה את הגבול"

יום אחרי המתקפה הנרחבת של חיזבאללה לעבר הצפון, ההבנה בפיקוד צפון היא שארגון הטרור ההבנה שהחיזבללה רוצה לעשות ריכוז מאמץ לירי אחת לכמה ימים. בחיזבאללה ניסו לירות כ-100 רקטות וטילים אתמול (רביעי) - ובפועל שוגרו רק כארבעים, כשרובם לא חצו לשטח ישראל.

בנוסף לכך הותקפו עשרות משגרים, וכן פונתה אוכלוסייה מרמת נבטייא. כתוצאה מכך, חיל האויר תקף במרחב - ודבר זה הוריד אף הוא את כמות השיגורים.

פינוי צור

בפיקוד הצפון החליטו לפנות את כל תושבי העיר צור לאחר שקודם לכן פונתה רק חלק מהעיר, זאת לאחר הבנה שהעיר וסביבתה הינה מרכז כובד וניהול של חיזבאללה. בנוסף לכך הותקפו תחנות דלק השייכות לחיזבאללה ומשמשות כמקור הכנסה, בהן מתדלקים מחבלי ארגון הטרור עם סוג של דלקן.

גורם בכיר בפיקוד אמר לסרוגים כי חיזבאללה ביזר בצורה משמעותית את הרקטות לאורך ולרוחב דרום לבנון, ריכז אותם מצפון לליטני ובעיקר הוריד את הכמויות בכל משאית או טנדר למספר רקטות בודדות - דבר שמקשה על המעקב.

"אנחנו רואים שרוב הירי לא חוצה את הגבול" אמר גורם בטחוני. מדובר בעדכון משמעותי, כשהגורם מעריך שזה יהיה דפוס הפעולה של צה"ל בתקופה הקרובה.

לפי הערכת פיקוד הצפון, יש מספר מאות של פעילי רדואן שירדו דרומה - כשקרוב ל-200 מהם חוסלו בימים האחרונים. בסוף במפגשים אלו כמויות קטנות - ועימם צה"ל מתמודד.