תופסים את הראש: הלם במסדרונות רשת 13

נתוני הרייטינג של אמש חושפים כי מול קשת 12, גם ההבטחה הכי גדולה של רשת 13 לא מצליחה לספק את הסחורה

ברשת 13 בנו על "האח הגדול" כמי שינצח את קשת 12 או לפחות יצליח להוות יריב משמעותי. אחרי שעשו זאת בשלושת הפרקים הראשונים, הנתונים של אמש מראים תמונה אחרת.

"המירוץ למיליון" (קשת 12) תפסה את ההובלה עם 17.1%, בזמן ש"האח הגדול" רשמה נתון נמוך יחסית של 14.7% – ירידה בולטת לעומת תחילת השבוע. ערוץ 14 שומר על כוחו בפריים טיים עם 8.2% ל"הפטריוטים", כשאחריו "זהו זה" בכאן 11 עם 6.1%.

בגזרת החדשות; חדשות 12 מובילה כרגיל עם 19.5%. הקרב על המקום השני הוכרע שוב לטובת ערוץ 14 שרשם 9.7%, והשאיר מאחור את חדשות 13 עם 7% וחדשות 11 עם 5.5%. המצטרפת החדשה i24News סגרה את הערב עם 1.1%.