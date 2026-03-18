הותר לפרסום: הזוג שנרצח ברמת גן - ירון ואילנה משה

הטרגדיה ברמת גן. הבוקר (רביעי) הותר לפרסום שמות הנרצחים באירוע הקשה אמש ברמת גן, מנפילת הטיל האיראני.

הנרצחים הם ירון ואילנה משה ז"ל.

נזכיר כי במטח הטילים בשעות הלילה מאיראן, טיל פגע במנה ברמת גן, ממד"א נמסר אז: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל, בזירה ברמת גן, חובשים ופרמדיקים קובעים את מותם של גבר ואישה עם פציעות קשות מרסיסים.

פרמדיק מד"א ענבר גרין וחובש מד"א נפתלי הלברשטט שהגיעו לזירה ברמת גן, סיפרו: "ראינו עשן שעולה מבניין עם הרס רב, שברי זכוכיות, מבין ההריסות ראינו 2 נפגעים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך הם היו ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".



