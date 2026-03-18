הרב אילעאי עופרן רותח: "חופשת בין הזמנים - חרפת השתמטות"

בזמן שתלמידי הישיבות יוצאים לחופשת חודש ניסן, הרב אילעאי עופרן תוקף בחריפות את האבסורד אל מול קיצוץ ימי הרענון למילואימניקים: "מאות אלפי צעירים חייבי גיוס יוצאים לעוד חופשה ארוכה, זה מעורר זעם בלב כל אדם הגון"

ערב יציאת עולם הישיבות לחופשת "בין הזמנים" של חודש ניסן, הרב אילעאי עופרן מפרסם פוסט נוקב בו הוא מצביע על הפער הבלתי נתפס, לשיטתו, בין העומס המוטל על המשרתים במילואים לבין סדר היום של המגזר החרדי בתקופת המלחמה.

"היום כ"ט באדר, יום הלימודים האחרון של 'זמן חורף'", פותח הרב עופרן ומזכיר כי מחר יצאו תלמידי הישיבות לחופשה בת חודש ימים. "התלמידים ש'שומרים על עם ישראל בלימודם', כבר זכו מאז פרוץ המלחמה לכ-180 ימי חופשה רשמיים. כחצי שנה נטו. לנו, המילואימניקים, בדיוק קיצצה הממשלה את ימי הרענון שאחרי התעסוקות המבצעיות".

"הישועה תבוא רק אם נכעס"

הרב עופרן מגדיר את המציאות הנוכחית כ"מצב אבסורדי" שבו בעלי משפחות מגויסים בצו 8 לתקופות ארוכות, בעוד צעירים בגיל גיוס יוצאים לחופשה נוספת. לדבריו, השתיקה הציבורית חייבת להיפסק: "אני כותב את התזכורת המרתיחה הזו מסיבה אחת – זעם ציבורי נרחב הוא הדבר היחיד שיציל אותנו בנושא הזה. חרפת חוק ההשתמטות הוסרה מעלינו בינתיים בזכות אזרחים שהבהירו לנבחרי הציבור שהיֹה לא תהיה".

לטענתו, רק לחץ כלכלי וסנקציות יובילו לשינוי המיוחל בנטל השירות: "כשייסגרו התקציבים ויוטלו הסנקציות, נראה את השינוי קורה. הישועה תבוא רק אם נכעס ולא נרפה".

תשובות למבקרים: "הקריאה להתגייס היא הכי אחדות שיש"

בפוסט מתייחס הרב עופרן גם לטענות הנפוצות המושמעות נגד הביקורת שלו. בתגובה לטענה כי מדובר ב"שנאת חרדים", הוא משיב: "אף אחד לא מבקש עזרה ממי שהוא שונא. אם כבר שנאה, היא של מי שמרשה לעצמו לצאת לעוד חופשה כשהוא רואה את האחים שלו קורסים תחת הנטל".

על הטענה כי בזמן מלחמה יש להרבות באחדות ולא במחלוקת, כתב הרב: "מסכים. הקריאה להתגייס יחד כתף לכתף היא הכי אחדות שיש". הוא סיכם את דבריו בקביעה נחרצת כי אין כרגע נושא חשוב יותר על הפרק הציבורי מאשר שוויון בנטל השירות.