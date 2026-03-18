התראת פינוי נרחבת: "צה"ל מתכוון לתקוף מעברים בנהר הליטאני"

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם היום (רביעי) התראת פינוי נוספת לתושבי דרום לבנון, כשהזהיר כי צה"ל מתכוון לתקוף מעברים על נהר הליטאני החל מהצהריים - זאת על מנת למנוע העברה של אמצעי לחימה לחיזבאללה.

"עקב פעילות חיזבאללה והעברת גורמי טרור לדרום לבנון תחת חסות האוכלוסייה האזרחית, צה"ל נאלץ לבצע תקיפות רחבות היקף ומדויקות נגד פעילות הטרור של חיזבאללה" אמר אדרעי. "בהתאם לכך, וכדי למנוע העברת תגבורת ואמצעי לחימה, צה"ל מתכוון לתקוף מעברים על נהר הליטאני החל מהצהריים היום".

עוד קרא לתושבי הדרום שעדיין לא התפנו: "למען ביטחונך, עליך להמשיך לנוע לאזור שמצפון לנהר זהראני ולהימנע מכל תנועה דרומה שעלולה לסכן את חייך".

הוראת הפינוי מגיעה אחרי שמוקדם יותר היום דווח כי כוחות אוגדה 91 זיהו במרחב דרום לבנון חוליית מחבלי חיזבאללה בזמן שהם פרקו מרכב אמצעי לחימה, ובהם RPG, במטרה לפגע בכוחות צה״ל. זמן קצר לאחר הזיהוי, ובסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים בטרם מתווה הטרור יצא לפועל.