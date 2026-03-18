חבר הקונגרס ליוסי דגן: "הפעם נוריד את ראש הנחש"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן קיים כינוס חירום בזום אליו זימן עשרות חברי קונגרס, חברי בתי נבחרים ופסטורים ובהם חבר הקונגרס הבכיר מרלין סטצמן. בתדרוך השתתף גם אלוף במיל' נדב פדן.

הכינוס נערך במטרה לחשוף בפני חברי הקונגרס את המציאות הביטחונית ולהציג את צדקת דרכה של ישראל במלחמה, על מנת לרתום אותם לסייע למאמץ הישראלי בזירה הבינלאומית. הזום עסק במלחמה המשותפת נגד איראן, בחיזוק הברית בין ארה"ב לישראל ובחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון.

"במלחמה הזו יש שני צדדים - הצד הרשע והצד הטוב, וכל אדם בעולם חייב לבחור צד" אמר דגן. "אני מקווה ומתפלל שה' ייתן לנו כוח לנצח ניצחון מוחלט, לא חצי ניצחון, ולהציל את עתיד הציוויליזציה שלנו".

בשיחה דגן גם בישר למשתתפים על הקמת הישוב עיבל: "בתוך המאבק הזה, אנחנו ממשיכים לבנות את לב הארץ. הקמנו את הישוב היהודי החדש והראשון על פסגת הר עיבל, ליד מזבח יהושע בן נון" דגן סיפר כי חלק מהעבודה עם הקרוואנים הייתה תחת ירי הרקטות בשל חשיבות הקמת הישוב.

חבר הקונגרס מרלין סטצמן התרגש מהדברים והשווה את הקשר בין ארה"ב לישראל לסיפור המקראי ולקשר המיוחד בין דוד ויהונתן. "הקשר בין ארה"ב לישראל הוא קרוב יותר מאחים" אמר. "המאמץ המשותף להוריד את ראש הנחש באיראן היה חייב לקרות. המרדף אחרי איראן הוא בבירור הצעד הנדרש כדי שנוכל להתמודד עם הטרור באזור".

סטצמן אף שיבח בדבריו את המנהיגות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, וביקר בחריפות את עליית האנטישמיות בתקשורת האמריקאית.

בסיום הכינוס, דגן בירך את טראמפ ונתניהו ואמר כי "יש לנו שלוש משימות מרכזיות, להגן, לבנות את לב הארץ של ישראל ביהודה ושומרון, וליצור את הרשת המשותפת בינינו. אלוהים יברך את צבא ארה"ב וצה"ל, את ראש הממשלה נתניהו, ואת הנשיא דונלד טראמפ – אנחנו ננצח ביחד".