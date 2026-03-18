בשל חשש משיטפונות: ייחסמו צירים מרכזיים בדרום הארץ

לאור מזג האויר הסוער הצפוי היום (רביעי) ובשל חשש לשיטפונות וסכנה לציבור משתמשי הדרך משטרת ישראל עתידה לבצע בשעות הקרובות חסימות בצירים מרכזיים בדרום הארץ. בשעות אלו עתידות להתבצע חסימות של הצירים הבאים: 90, 40, 12, 25.
בהתאם לתחזית, החל משעות הצהריים יחולו שינויים במזג האוויר בדגש על אזור הדרום, שיכללו רוחות חזקות, גשמים וחשש לשיטפונות וזרימות משמעותיות בנחלים ובכבישים. האזורים המרכזיים - הנגב הדרומי והמזרחי, הערבה, נחלי ים המלח ומדבר יהודה.
יום חמישי: מעונן עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. ירדו ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. עדיין קיים סיכוי נמוך לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. במרבית אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות.
יום שישי: מעונן חלקית. ירד גשם מדי פעם בצפון הארץ. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי במרכז הארץ. ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
במשטרה קוראים לציבור הנהגים לתכנן מראש את נסיעותיהם באזור ולהימנע מהגעה לאזורי נחלים ושמורות טבע.
מטעם המשטרה נמסר: שוטרי המחוז הדרומי, בסיוע משטרת התנועה הארצית, יחידות החילוץ, לוחמי מג״ב, מתנדבים וכלל גופי החירום וההצלה, פרוסים ברחבי הדרום וערוכים למתן מענה מהיר, לשמירה על חיי אדם ובטיחות הציבור.
עדכון 18.3.26 שעה 13:00
כביש 40 מצומת מצפה ועד צומת ציחור וכביש 13 מצומת ציחור ועד צומת מנוחה, נסגרו לתנועת כלי רכב, בשני הכיוונים, בעקבות מזג האוויר.
