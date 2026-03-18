שב"כ וצה"ל חיסלו בלבנון בכיר במערך גיוס הכספים של חמאס

צה"ל ושב"כ חיסלו את וסאם מצטפא חסין טה, מחבל בכיר במערך גיוס הכספים של חמאס, בתקיפה משותפת בצידון שבלבנון

הותר לפרסום: בצה"ל ושב"כ אישרו כי וסאם מצטפא חסין טה, מחבל בכיר במערך גיוס הכספים של חמאס, חוסל מוקדם יותר השבוע בתקיפה משותפת בצידון שבלבנון. החיסול הנוכחי מגיע בהמשך לתקיפת משרדי המערך בצידון ב-6 במרץ, במסגרתה חוסלו שלושה ממחבלי מערך גיוס הכספים.

בשב"כ אמרו כי "טה פעל תחת ראש מערך גיוס הכספים של חמאס, עצאם רמזי מחמד חשאן, וביחד עם נוספים, אלו פועלים לגיוסם של מאות מיליוני דולרים ברחבי העולם עבור חמאס. כספים אלו משמשים למימון טרור, להתעצמות צבאית ותשלום משכורות עבור פעילי הזרוע הצבאית".

מדובר צה"ל נמסר כי "שב"כ וצה"ל ימשיכו במאמץ לגדיעת צירי מימון הטרור ויפעלו למול כל מי שמעורב בטרור ובסיוע לקידום פעילות טרור כנגד מדינת ישראל בכל זירה שתידרש".