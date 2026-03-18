דרמטי: לראשונה ארה"ב השתמשה בנשק קטלני באיראן

ישראל וארה"ב ממשיכות לתקוף יעדים אסטרטגיים באיראן. הלילה (בין שלישי לרביעי) הודיע פיקוד המרכז האמריקני, הסנטקום, כי ארה"ב השתמשה בפעם הראשונה בפצצות מסוג GBU-72 במשקל עצום של 5,000 פאונד - כ-2.3 טון.

בהודעה נכתב: "כוחות אמריקניים הפעילו פצצות חודרות במשקל של 5,000 פאונד על אתרי טילים איראנים בקו החוף של איראן סמוך למצר הורמוז".

נזכיר כי שלושום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמרכי ישראל מסייעת לארה"ב לאבטח את מצר הורמוז. בנוסף, באתר אקסיוס דווח כי הנשיא פועל להרכבת קואליציה של מדינות כדי לפתוח מחדש את המצר, ומקווה להכריז על כך בהמשך השבוע, כך לפי ארבעה מקורות לאקסיוס.

המקורות האמריקאים אמרו כי טראמפ שוקל גם להשתלט על מאגרי הנפט של איראן באי חראג – צעד שידרוש נוכחות אמריקאית בקרקע אם מכליות נפט יישארו תקועות במפרץ הפרסי.



