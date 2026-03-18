מכה לבן גביר: סולברג הורה להסיר סרטוני תעמולה

המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, הורה היום (רביעי) לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וסיעתו "עוצמה יהודית", להסיר מחשבונותיו ברשתות החברתיות שני סרטונים שהפיץ בחודש פברואר.





השופט קבע כי הסרטונים, האחד מצולם על סירת משטרה והשני בביקור בבית סוהר - מהווים תעמולת בחירות, שכן תכליתם העיקרית היא השפעה על הבוחר באמצעות הצגת מדיניות השר.

נקבע כי צילום הסרטונים במתקנים ממשלתיים ובנוכחות אנשי כוחות הביטחון במדים, מהווה שימוש אסור בנכסי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות.

בנוסף, בן גביר חוייב ב-9,000 ש"ח