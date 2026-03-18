מתנה ממאסק: טסלה תאפשר טעינה בחינם בכל הארץ - לכל המיקומים

חברת טסלה (Tesla) הודיעה היום (רביעי) כי היא מאפשרת טעינה מהירה בחינם (Free Supercharging) לכלל רכבי החברה בישראל. השירות נפתח לשימוש ללא עלות החל מחצות הלילה ויימשך עד להודעה חדשה, זאת במטרה לסייע לנהגים בתנועה ובפינוי בעת הצורך במהלך המצב הביטחוני המורכב.

המהלך הישראלי מגיע במקביל לדיווחים על פתיחת רשת הטעינה בחינם גם באיחוד האמירויות, ערב הסעודית וקטר, בעקבות המתיחות האזורית מול איראן. אילון מאסק, מנכ"ל החברה, הצהיר בעבר כי מדיניות זו היא "סטנדרט של החברה בזמנים קשים" כדי לתמוך בקהילות המושפעות ממשברים.

פריסת התחנות: מקרית שמונה ועד אילת

רשת ה-Supercharging של טסלה כוללת עשרות עמדות טעינה אולטרה-מהירות (עד 250 קילוואט) המאפשרות הוספת טווח נסיעה משמעותי בתוך דקות בודדות. בין המוקדים הפתוחים לטעינה בחינם:

צפון: עפולה, חיפה, קרית אתא, כרמיאל וקרית שמונה.

מרכז ושרון: תל אביב (עזריאלי ו-Azrieli Town), חולון, פתח תקווה, גבעת שמואל, רמת השרון (גלילות), נתניה, כפר סבא וחדרה.

ירושלים והסביבה: ירושלים (קניון מלחה/ארינה) ומבשרת ציון.

דרום ושפלה: באר שבע, אילת (כולל מתחם BIG ומלון "אייס"), מצפה רמון, עין בוקק, מודיעין וקרית גת.

דברים שחשוב לדעת

אימות סטטוס: בעלי טסלה יכולים לראות את המחיר המעודכן (0 ש"ח לקוט"ש) ישירות על מסך הרכב או באפליקציה. במידה והתחנה מופיעה ללא תמחור, משמע שהיא נכללת בהטבה.

דמי סרק (Idle Fees): למרות שהטעינה עצמה בחינם, טסלה עשויה להמשיך לגבות "דמי סרק" מנהגים שמשאירים את רכבם מחובר לעמדה לאחר סיום הטעינה בתחנות עמוסות, וזאת כדי לשמור על זמינות העמדות לנהגים אחרים.

רכבים אחרים: נכון לעכשיו, ההטבה (והשימוש בתחנות בכלל) מוגבלת לבעלי רכבי טסלה בלבד, שכן הרשת בישראל טרם נפתחה באופן רשמי ליצרנים אחרים.