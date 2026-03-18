שר התרבות הכריז: מענקים של עד 150 אלף ש"ח לאמני חבל תקומה

בצעד משמעותי לשיקום הרוח והחוסן הקהילתי, הכריזו היום (רביעי) משרד התרבות והספורט, מנהלת תקומה, מפעל הפיס והחברה למתנ"סים על השקת תוכנית מענקים חסרת תקדים בהיקף של כ-6.5 מיליון ש"ח. המיזם, שיצא לדרך ב-17 במרץ, נועד להזניק את העשייה התרבותית ביישובי החבל ולהעניק ליוצרים מקומיים את הכלים להשמיע את קולם.

תמיכה רחבה באמנים ובגופים: התוכנית מציעה מסלולי תמיכה נדיבים: אמנים עצמאיים תושבי החבל יוכלו לזכות במענקים של עד 150 אלף ש"ח ליצירות חדשות בתחומי התיאטרון, המחול, המוזיקה, הקולנוע, האמנות החזותית והספרות. במקביל, גופי תרבות והתאגדויות יוכלו לקבל עד 100 אלף ש"ח להפעלת תוכניות "מאיץ" (אקסלרטור), שיעניקו ליוצרים ליווי מקצועי, מנטורינג והכשרה.

"חובתנו לעמוד לצד היוצרים"

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הדגיש את חשיבות המהלך: "חבל תקומה זקוק, לצד השיקום הפיזי, להתחדשות התרבות והקהילה. מדינת ישראל מחויבת לאפשר לאמנים לספר את סיפורם ולצמוח מחדש". ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, הוסיף כי המטרה היא להפוך את האזור למוקד משיכה תרבותי שיבטא את הלך הרוח הקהילתי.

המענקים מיועדים לאמנים מקצועיים המתגוררים בחבל תקומה, עבור יצירות חדשות שטרם נחשפו. הגשת הבקשות תתבצע באופן מקוון באתר מועצת הפיס לתרבות ולאמנות ותישאר פתוחה עד ה-17 במאי 2026.