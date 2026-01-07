איתן אהרון, מתמודד בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" הודח אמש מהתוכנית אחרי שלא היה במיטבו מבחינה פיזית והתקשה לשיר. מוקדם יותר בתוכנית פרצה סערה סביב הערה של אמדורסקי לאהרון

בפרק ששודר אמש (שלישי) בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026" הודח המתמודד איתן אהרון. ההדחה מגיעה על רקע סערה קודמת שאירעה לפני מספר שבועות, בעקבות דברים שאמר השופט אסף אמדורסקי לאהרון, מתמודד עם מוגבלות. אמדורסקי ציין כי אהרון מתאים לתוכנית מבחינה ווקאלית, אך לדעתו אינו מתאים מבחינה בימתית לאירוויזיון, והתייחס בין היתר להבעות הפנים שלו.

לאחר שידור הפרק עם האמירות הללו פרצה סערה ציבורית ברשתות החברתיות.

בפרק האחרון התמודדו המשתתפים עם אתגר הא-קפלה, שבו נדרשו להמשיך לשיר ללא ליווי מוזיקלי לאחר סימן שהופיע על המסך באמצע הביצוע.

איתן אהרון ביצע את השיר "עוד יהיה לי" של מרגלית צנעני. לפני הביצוע הוא סיפר לשופטים כי הוא חש במיטבו, אך סובל משיעולים, והוסיף: "אבל אני לא מתכוון לוותר, אני אעשה את המיטב שלי". במהלך השירה התקשה אהרון עקב מצבו הפיזי.

אהרון הגיע לשלב 11 המתמודדים המובילים בתוכנית לפני שהודח.