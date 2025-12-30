אחרי שהכריז על טקס חלופי לפרסי אופיר, הוכרזו תשעת הזוכים בטקס פרסי הקולנוע הישראלי 2025 שהתקיים הערב בירושלים. אלו כל הזוכים בקטגוריות השונות

טקס פרסי הקולנוע הישראלי, שהוכרז על ידי שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ונועד להתחרות בטקס פרסי "אופיר" התקיים הערב (שלישי). הטקס התקיים לראשונה, הונחה על ידי השחקנית מורן אטיאס בבנייני האומה בירושלים. כל מועמד שזכה בטקס יקבל פרס כספי של 100 אלף שקלים. אלו הזוכים בכל אחת מהקטגוריות.

פרס הסרט העלילתי הטוב ביותר

הסרט שזכה בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר הוא הסרט "ברנינג מן". הסרט מגולל את סיפורו של אב שלוקח את בנו החייל לבסיס צבאי מרוחק, ולאחר הפרידה ממנו מתמלא חרדה לאבד אותו. האב מחליט לא לזוז מגדר הבסיס. גם חייו באופן כללי "תקועים", והוא נדרש לקבל החלטות שיניעו אותם מחדש. ובינתיים, אורחים מזדמנים באים אליו , מעניקים לו תמיכה או תשורה ממשית, מבינים ללבו. "סרט מסע" בחנייה, עם סוף שהיה אמור להיות הרבה יותר טוב.

בימאי ותסריטאי הסרט הוא אייל חלפון. הפיקו מרק רוזנבאום, מיכאל רוזנבאום ויונתן רוזנבאום.

בנימוקיהם כתבו השופטים: "ברנינג מן" הוא יצירה שמזקקת את החוויה הישראלית לכדי סרט יוצא דופן, בעל אימפקט רגשי חזק ורעיון מרכזי מבריק. זהו קולנוע שמפגין שליטה מלאה בכל כלי המדיום – מצילום אדיר ועוטף, דרך הופעות משחק מרגשות ומדויקות, ועד בניית עולם שמותיר את הצופה מהופנט. "ברנינג מן" מציב בפנינו תמונת מראה חדה, מורכבת ונוקבת של החברה הישראלית, ומאיר את פניה ברגישות ובעוצמה נדירה.

פרס השחקנית הטובה ביותר

הילה סעדה זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר על תפקידה ב"שמיים וארץ". סעדה מגלמת את מאיה ברגר, אשתו של אביב. השניים בנו לעצמם חיים מושלמים – זוגיות יציבה, קריירה מצליחה, ובן שהם אוהבים יותר מהכול. אך כשסדרת בדיקות רפואיות חושפת סוד מטלטל, עולמם מתערער.

בנימוקיהם כתבו השופטים: מאיה, בגילומה המרהיב של הילה סעדה, סוחפת אותנו למסע רגשי מורכב אל תוך תהומות הנפש האנושית. בין מודעות להדחקה, בין כאב לשמחה, סעדה נוגעת על מיתרי הלב באופן מסעיר וממגנט, מתוך אותנטיות עמוקה ודיוק משחקי מרשים.​​​​​​​​​​​​​​​​

שתי המועמדות האחרות לקטגוריה, נור פיבק ועירית קפלן, פרשו במחאה מהטקס ואז חזרו בהן.

פרס השחקן הטוב ביותר

יעקב זדה דניאל על תפקידו ב"פנתר כפול". השחקן מגלם את דמותו של אלבז, עבריין שגויס כמודיע משטרתי כדי לחדור לתנועת הפנתרים השחורים בתור חפרפרת. אבל אלבז מתאהב במחאה, ונקלע למשחק כפול שמסכן את חייו. סרט הדרמה על תנועת המחאה ששינתה את פני החברה הישראלית.

בנימוקיהם כתבו השופטים: אלבז, בגילומו המרשים של יעקב זאדה דניאל, מעניק לדמות עומק רב-שכבתי. זאדה מציג דואליות אנושית של אור וצל, מביא התבוננות פנימית עמוקה ומגלם מסע אנושי בתוך מערבולת של לחצים בלתי פוסקים. זוהי הופעה רגישה, סוחפת ועוצמתית, הנטועה בתדר אותנטי של אמת, היוצרת אמפתיה והזדהות עמוקה.​​​​​​​​​​​​​​​​

יעקב זדה דניאל הוא שחקן מצליח, זוכה פרס אופיר וזוכה פרס האקדמיה לטלוויזיה פעמיים. הוא מככב בסרטים ובסדרות רבים, ואף בתיאטרון. "פאודה", "אלף", "בנות כמונו", "טיפול לילי", "מגרש הרוסים", הם רק חלק קטן מהרשימה.

פרס מפעל חיים

הזוכה בפרס מפעל חיים היא שולה שפיגל.

בנימוקיהם כתבו השופטים: "שולה שפיגל היא אחת המפיקות המרכזיות והמשפיעות בקולנוע ובטלוויזיה בישראל. לאורך עשרות שנות עשייה, שפיגל הייתה שותפה ליצירות שעיצבו את השפה המקומית והעלו את הרף המקצועי בשני המדיומים.

שולה ידעה לזהות ולטפח קולות מקוריים, להוביל הפקות מורכבות, ולהיות משענת יצירתית ליוצרים בתחילת דרכם ובמהלכה. פועלה משלב חזון, מקצועיות ורגישות אנושית, שהפכו אותה לאבן יסוד בתעשייה".

"על תרומתה המתמשכת, מחויבותה למצוינות והשפעתה העמוקה על תרבות המסך, מעניקה הוועדה לשולה שפיגל את פרס מפעל החיים בטקס זה".

פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר

"נער יהודי גאה" זכה בפרס הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר. סרטו של ישרי הלפרן.

תקציר: אומרים שהאישי הוא הפוליטי, וקשה למצוא סיפור המייצג את האמירה הזו יותר מסיפורו של הרשל גרינשפן. נער יהודי בן 17, שמצא את עצמו בעיצומו של אירוע היסטורי בקנה מידה מקראי – ליל הבדולח – האירוע ש"פתח" את השואה. הגרמנים, אגב, טוענים שהרשל הקטן שלנו הוא זה שהתחיל את מלחמת העולם השנייה בעצמו. הסרט התיעודי מציג את סיפורו המלא של המתנקש המסתורי הזה בפעם הראשונה, ומגולל את אחד הסיפורים המרתקים והנשכחים המרכיבים את הסיפור הגדול של שואת יהודי אירופה.

בנימוקיהם כתבו השופטים: "נער יהודי גאה" פרי יצירתו של ישראל הלפרן הוא סרט דוקומנטרי מבריק, שמקים לתחייה סיפור היסטורי באמצעות אמצעי מבע יצירתיים ומרתקים. התוצאה היא חוויה קולנועית סוחפת, שמעניקה לסיפור חשוב ורב משמעות, עומק רגשי ומבט חדש, ומבהירה את כוחו של הקולנוע הדוקומנטרי לחשוף, לרגש ולהדהד לאורך זמן.

פרס סרט הקצר הטוב ביותר

"חצי פגישה" (24 דקות) זכה בפרס הסרט הקצר הטוב ביותר. סרטו של עדן אביטבול.

תקציר: צבי הוא בחור ישיבה חרדי שמגיע ללשכת הגיוס כדי לקבל דיחוי משירות צבאי. הוא נקלע לתסבוכת בירוקרטית שעלולה לסכן את מעמדו כבן ישיבה ומוצא את עצמו לבד בלשכת הגיוס עם החיילת כרמל, בת גילו, שאמורה לטפל לו בניירת. המצב שמאלץ את שניהם להישאר יחד, מייצר להם אפשרות להכיר זה את זו ואפילו זמן להתחבב אחד על השניה. המתווך הלא רשמי ביניהם הוא תשחץ בעיתון היומי, הם פותרים אותו יחד ולרגע בלתי מורגש מבינים שבמציאות מקבילה הם היו יכולים להיות החברים הכי טובים. אולי אפילו בני זוג.

בנימוקיהם כתבו השופטים: "חצי פגישה יוצר בתוך דקות מערכת יחסים אנושית ומרגשת שאי אפשר שלא להתאהב בה. הסרט מפגיש שתי דמויות מעולמות מנוגדים, ובמקום קלישאות – מציע מפגש עדין, כנה ומלא פוטנציאל. הבמאי והתסריטאי עדן אביטבול יחד עם המפיק יהודה עאיש מציגים שליטה מרשימה במלאכה: בימוי מדויק, כתיבה חכמה ורגישה, והפקה צנועה אך חדה – שמאפשרים לסיפור הקטן הזה להפוך למשהו גדול שנשאר בלב".

פרס הבימוי הטוב ביותר

מיה חטב חזיז זכתה בפרס הבימוי הטוב ביותר עבור סרטה "אנו". הסרט מגולל את סיפורן של אנו וסנא, נכדה וסבתא. הסרט כולל היסטוריה משפחתית, התמודדויות ומסע שמטלטל את כל המשפחה.

לצידה של חטב חזיז התמודד גם הבימאי ארז תדמור, שבחר לפרוש מהטקס לאות מחאה, וחזר בו בהמשך, בין היתר בשל התערבותו של המפיק יקי רייסנר.

פרס התסריט הטוב ביותר

מינדי ארליך זכתה בפרס התסריט הטוב ביותר על סרטה "פינק ליידי". הסרט מגולל את סיפורם של זוג חרדי, שעולמם מתערער אחרי גילוי מסעיר.

בנימוקיהם כתבו השופטים: פרס התסריט מוענק למנדי ארליך על יצירה חכמה, מהודקת ובעלת אומץ יוצא דופן. התסריט של "פינק ליידי" בונה עולם מלא ועשיר עד לפרטי הפרטים, ומוביל את הצופה אל צד לא מדובר בחברה החרדית – ברגישות, יושרה וסקרנות אנושית עמוקה. זהו תסריט חד, מדויק ומלא לב, שמנווט סיפור סוחף אל רגע של קתרזיס מרגש, כזה שנשאר עם הצופה הרבה אחרי שהמסך מחשיך.

מינדי ארליך הכריזה כי היא פורשת מטקס פרסי הקולנוע הישראלי לאחר הכרזת מועמדותה, אך חזרה בה בהמשך.

פרס הצילום הטוב ביותר

לאל אוטניק זכה בפרס הצילום הטוב ביותר בסרט "לשחרר את שולי סאן". את הפרס הגיש לו ראש עיריית ירושלים, משה ליאון.

לצידו בקטגוריה היה מועמד גם הצלם עמית יסעור ("פנתר כפול"), שפרש במחאה מהטקס וחזר בו לאחר מכן.

פרס העריכה הטובה ביותר

עינת גלזר-זרחין זכתה בפרס העריכה הטובה ביותר עבור הסרט "בחורים טובים 2". גלזר-זרחין הכריזה כי היא פורשת מהטקס לאחר הכרזת מועמדותה לפרס, אך חזרה בה בהמשך.

בנימוקיהם כתבו השופטים: העריכה בבחורים טובים 2 מצליחה לאחד קומדיה, רומנטיקה ודרמה לקצב אחד זורם ומדויק. באמצעות מעברים חלקים, איזון בין ריבוי קווי עלילה ויכולת לחדד כל רגע רגשי והומוריסטי, העורכת עינת גלזר זרחין מעצימה את הסרט והופכת אותו לחוויה קולנועית מהודקת, חכמה ומהנה במיוחד.