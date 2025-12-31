מפת הכלניות החדשה של ישראל נחשפת: מאות תצפיות ממיזם מדע אזרחי מגלות כיצד גשם, קרקע ואקלים קובעים את צבעי הכלניות – וגם את מועדי הפריחה בצפון, במרכז ובדרום

מיזם מדע אזרחי רחב-היקף חושף בימים אלו את מפת הכלניות החדשה של ישראל לשנת 2026, ומציג תמונה מפתיעה: הכלנית הישראלית אולי מזוהה בעיקר עם אדום – אך בפועל, צבעי הפריחה משתנים מאזור לאזור, בהתאם לכמות המשקעים, סוג הקרקע ותנאי האקלים.

המפה החדשה מבוססת על מאות תצפיות שנאספו מכל רחבי הארץ במסגרת סקר כלניות מתמשך, ומשרטטת לראשונה את הפריסה הגאוגרפית של הכלניות השונות – אדומות, לבנות, סגולות ואף כחולות, לצד מועדי פריחתן.

איפה פורחות כלניות צבעוניות – ולמה בדרום רואים רק אדום?

על פי ממצאי הסקר, כלניות במגוון צבעים מופיעות אך ורק באזורים גשומים יחסית, שבהם כמות המשקעים עולה על כ-450 מ"מ בשנה – אזורים ים-תיכוניים בצפון ובמרכז הארץ, עד שפלת יהודה. שם, הקרקע עשירה יותר במים ומאפשרת קיום של אוכלוסיות מגוונות.

לעומת זאת, בנגב ובאזורים היבשים והחמים יותר, פורחות כמעט אך ורק כלניות אדומות. הסיבה לכך אינה מקרית: הקרקעות שם גירניות, עם ריכוז גבוה של סידן פחמתי, ותנאים אלה מתאימים במיוחד לכלניות האדומות – מה שמסביר גם מדוע בפסטיבל "דרום אדום" נצבע הנוף בגוון אחד בלבד.

לא רק צבע – גם לוח הזמנים משתנה

המחקר מגלה כי ההבדלים בין הכלניות אינם מסתכמים בצבע בלבד, אלא באים לידי ביטוי גם במועד הפריחה. הכלניות שאינן אדומות נוטות לפרוח מוקדם יותר בעונה, לרוב בחודשים ינואר-פברואר. באוכלוסיות מעורבות נמצא כי הכלניות האדומות פורחות בממוצע כשבועיים מאוחר יותר, ואילו באזורים היבשים, שבהם קיימות אוכלוסיות של כלניות אדומות בלבד, מועד הפריחה נדחה אף יותר, אל תוך מרץ ואפריל.

לדברי החוקרים, הפערים הללו משקפים התאמה לתנאי סביבה שונים, בהם טמפרטורה, מליחות הקרקע ורמת הגיר. לצד זאת, יש להם גם קשר לפעילות המאביקים: בצפון ובמרכז הארץ המבקרים העיקריים הם דבורים וזבובים, שמעדיפים בעיקר כלניות לבנות וסגולות, ואילו באזורים היבשים הכלניות האדומות מותאמות לחיפושיות פרחים, שהן המאביקות המרכזיות שם.

מדע אזרחי שמצייר את מפת הטבע

הסקר נערך ביוזמת אוניברסיטת תל אביב, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט והחברה להגנת הטבע, ופורסם לאחרונה גם בכתב העת המדעי American Journal of Botany. מאז שהחל בשנת 2019, מבוסס המיזם על השתתפות הציבור – דיווחים פשוטים שמייצרים יחד מאגר נתונים רחב היקף.

לדברי החוקרים, שילוב הציבור במחקר מאפשר לא רק מיפוי עדכני של הכלניות, אלא גם מעקב ארוך טווח אחר השפעות שינויי האקלים על הפריחה בישראל.

גם אתם יכולים להשתתף

צוות המחקר קורא לציבור להמשיך ולדווח על תצפיות של כלניות ברחבי הארץ. הנתונים שייאספו בשנים הקרובות יסייעו להבין כיצד אירועי קיצון אקלימיים משפיעים על צבעי הפריחה, מועדה והמגוון הביולוגי המקומי.