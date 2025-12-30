לאחר שידור הפרק הראשון, יוצא שיר הנושא של הסדרה החדשה "רצח בים המלח". אנה זק מבצעת את שיר הנושא, ומגלמת זמרת שנרצחת כבר בפרק הראשון

לאחר שידור הפרק הראשון אמש, יוצא שיר הנושא של הסדרה "רצח בים המלח" – "לא נראה את מחר". השיר נכתב והולחן על ידי נוגה יטח ודניאל נשמה יטח, והוא זמין כעת בכל הפלטפורמות.

האזינו לשיר הנושא של הסדרה – "רצח בים המלח"

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (באדיבות קשת)

רצח במלון – וכולם חשודים

הסדרה מתרחשת במלון בים המלח ומתמקדת בחקירת רצח מסתורי, כאשר כל אחד מאורחי המלון עשוי להיות חשוד. את החקירה מובילה ניב סולטן, שמגלמת חוקרת שמנסה לפענח את התעלומה, בתוך מותחן סגור שבו כל פרט קטן עשוי להפוך לרמז משמעותי.

התפקיד של אנה זק

זק מגלמת את שרה – זמרת שנמצאת בשיא הקריירה, שמוצאת את מותה כבר בסיום הפרק הראשון של העונה.

קאסט רחב למותחן החדש

לצדן של זק וסולטן משתתפים בסדרה גם רועי ניק, ענת עצמון, אביהו פנחסוב, רותם שפי ועוד שחקנים.