שני מסוקים התנגשו באוויר והתרסקו סמוך להמונטון שבניו ג׳רזי, במקום פרצו שתי שריפות וכוחות חירום הוזעקו. נסיבות התאונה ומצב הנפגעים טרם ברורים

אירוע תעופתי חמור התרחש היום בארצות הברית, כאשר שני מסוקים התנגשו זה בזה באוויר והתרסקו סמוך לעיר המונטון שבמדינת ניו ג׳רזי. בעקבות ההתנגשות פרצה שריפה במקום, ועדי ראייה דיווחו על להבות גדולות ועמודי עשן סמיכים שנראו למרחוק.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ללא קרדיט, שימוש לפי סעיף 27א'

כוחות חירום רבים, בהם משטרה, כיבוי אש וצוותי רפואה, הוזעקו לזירת ההתרסקות ופתחו במבצע חילוץ נרחב. בשלב זה הרשויות טרם מסרו פרטים רשמיים באשר למספר הנפגעים או להרוגים, והאירוע מוגדר עדיין כמתפתח.

עוד באותו נושא סכום חסר תקדים: זכה בלוטו בארה"ב והפך למיליארדר 12:33 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

על פי הדיווחים הראשוניים, נסיבות ההתנגשות אינן ברורות, ולא ידוע בשלב זה האם מדובר בתקלה טכנית, טעות אנוש או גורם אחר. גורמי החקירה הפדרליים והמדינתיים פתחו בבדיקת האירוע וצפויים לאסוף ממצאים מהשטח ועדויות נוספות.

סרטונים מהזירה מראים את אחד המסוקים מסתחרר ומאבד שליטה לאחר ההתנגשות, ומתרסק שניות לאחר מכן.