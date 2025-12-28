מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי הורה למח"ש לפתוח בחקירה לאחר ששוטר תועד מכה מפגין בהפגנת החרדים נגד הגיוס בכביש 4

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי הורה הערב (חמישי) למח"ש לפתוח בחקירה לאחר ששוטר תועד מכה מפגין בהפגנת החרדים נגד הגיוס בכביש 4.

הודעת המשטרה: "בהמשך לסרטונים המופצים ברשת מהפגנת החרדים בכביש 4, הנחה המפכ"ל, רנ"צ דני לוי, לתחקר את האירוע במידי והורה כי עד סיום הבדיקה, יורחק הלוחם מפעילות מבצעית".

מוקדם יותר כביש 4 נחסם לתנועה לשני הכיוונים בעקבות הפגנות חרדים נגד הגיוס לאחר שנעצרו עריקים. שלושה נעצרו בהפגנות. קריאות "נאצים לעבר השוטרים". אחרי שעתיים וחצי של חסימות כולל עצירת הרכבת, הצירים חזרו לתנועה מלאה.

הבוקר הפלג הירושלמי הודיעו על הפגנה נגד חוק הגיוס ובעקבות מעצר של תלמידי ישיבות. הרב עזריאל אויערבאך מנהיג הפלג, הודיע: כי "יש חובה לצאת לרחובה של עיר ולמחות נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם לבית הסוהר".