פיגוע רצחני משולב בצפון: בן 68 נדרס למוות בבית שאן, בת 19 נרצחה בכביש 71 לאחר שנדקרה, המחבל נוטרל בכניסה לעפולה

פיגוע קשה התרחש היום (שישי) בצפון בשתי זירות. המחבל פלסטיני, שב"ח מהכפר קבאטיה ליד ג׳נין, דרס למוות גבר בן 68, ברחוב השומרון בבית שאן. לאחר מכן רצח בדקירה צעירה כבת 20 בכביש 71 סמוך לעין חרוד. בפיגוע נפצעו גם גם נער כבן 16 במצב קל וגבר כבן 37 במצב בינוני. לאחר מכן המחבל נוטרל ליד עפולה ופונה לבית החולים במצב בינוני.

מדובר צה"ל נמסר: "מתחקיר ראשוני לפיגוע הדריסה והדקירה שבוצע במרחב בית שאן ובהמשך בעין חרוד ובעפולה, עולה כי המחבל הינו שוהה בלתי חוקי שחדר לפני מספר ימים לשטח ישראל. כוחות צה"ל קפצו לזירת הפיגוע בבית שאן ומתבצעות הערכות מצב בגזרות השונות. כוחות נוספים מתגברים את מרחב התפר וכן נערכים לקראת כניסה לפעילות בעיר קבאטיה שבחטיבת מנשה".

מהמועצה האזורית עמק יזרעאל נמסר: "בהמשך לאירוע באזור בית שאן, מסתמן כי מדובר באירוע ביטחוני של פיגוע דריסה. המחבל המשיך לכיוון תל יוסף ונוטרל סמוך לעפולה. נכון לעכשיו קיימים עומסי תנועה כבדים באזור כביש 60 בעפולה, לשני הכיוונים. הציבור מתבקש לנסוע בדרכים חלופיות ככל שניתן ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון ולגלות עירנות כתמיד".

מהמשטרה נמסר: "מתחקור ראשוני עולה כי מדובר באירוע פח"ע מתגלגל שהחל בעיר בית שאן שם נדרס הולך רגל, בהמשך נדקרה צעירה באזור כביש 71 (עין חרוד) ובסופו של דבר החשוד נוטרל באזור צומת המעונות בעפולה על ידי עובר אורח. המחבל שנוטרל, תושב שטחים פונה לבית החולים במצב בינוני וחקירת המקרה נמשכת כעת בכל הזירות".

ממד"א סיכמו את האירועים: "ברחוב השומרון בבית שאן, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומבצעים פעולות החייאה בגבר בן 68 שנפגע מרכב. ברחוב יעקב מכלוף בבית שאן, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח העמק, נער בן 16 במצב קל שנפגע מרכב. בכביש 71 סמוך לעין חרוד חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח העמק, צעירה כבת 20 במצב אנוש, עם פציעות חודרות". לאחר מכן נקבע מותם של הגבר והאישה.