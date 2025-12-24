פועל בן 19 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע ממערבל בטון במהלך עבודתו באתר בנייה ביישוב יקום שבשרון. צוותי מ"דא פינו אותו לבית החולים כשהוא סובל מחבלות בגפיים

תאונת עבודה חריגה: פועל בן 19 נפצע היום (רביעי) באורח קשה במהלך עבודתו באתר בנייה ביישוב יקום שבשרון. לדברי צוותי החירום, הפועל נפגע ממערבל בטון.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני באתר, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים איכילוב כשמצבו מוגדר קשה והוא סובל מחבלות בגפיים.

חובש רפואת חירום במד"א אבי ביטון סיפר כי "הובילו אותנו באתר בנייה אל הפועל שהיה בהכרה וסבל מחבלות בגפיים עליונות. סיפרו לנו שהוא נפצע ממערבל בטון. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ויציב".