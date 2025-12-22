סיור עירוני במושבה המאוחדת פרדס חנה-כרכור, בין מוזיאון לעוגות, (כן יש דבר כזה וכשר) אורוות אמנים, ברבור מזכוכית ואיש אחד עם המון אהבה לנופלים ולבעלי מוגבלויות

מאז שאהוד בנאי כתב והלחין את השיר 'בלוז כנעני' המוכר יותר בזכות השורה העוסקת בפרדס חנה-כרכור, המושבה המאוחדת השתנתה עוד יותר.

הנה תזכורת משירו:

מאז שעזבת הרבה השתנה כאן

זהו זמן שגעון

מהומה עד אין קץ

ובכל רגע חדש

פורענות לא עלינו

והכל חי ברשת הכל מתפוצץ

ובאופק אחר על אותו דף גמרא

יושבים כל הלילה אתה ואני

שלוות עולמים

פרדס חנה-כרכור

אקליפטוס ברוח

שורק בלוז כנעני

אז האקליפטוסים נשארו וגם חלק מהפרדסים אבל המושבה השתנתה. את אורוות הסוסים, החליפו חנויות אמנים, את רחבת דהרת הסוסים החליף בית קפה (הצבי) ואת הרחובות מקשטים מקומות טעימים לחיך ולעין.

מוזיאון לעוגות

התחלנו את הבוקר בלה מוזה פטיסרי. שלוש מלים ברורות –בוטיק בעבודת יד. קינוחי ויטרינה מתוחכמים, שילובי טעמים מורכבים ודיוק מרקמים, בדומה לפטיסרי הצרפתיות המפורסמות.

מעבר לקינוחים, יש במקום ברחוב אחוזה 33 הפרדס-חנאי, מגוון רחב של כריכי גורמה, סלטים טריים, מאפים מתוקים ומלוחים, מוצרים ללא גלוטן ומאפים טבעוניים. קפה משובח מתוצרת מקומית ומגוון משקאות קרים וחמים. הכל מיוצר אצלם במקום, מחומרי הגלם הטובים ביותר, עם עדיפות למוצרים המיוצרים בישראל.

מאחורי לה מוזה פטיסרי עומד הקונדיטור אלון שאול, צעיר מוכשר, שחי ונושם את עולם הקינוחים מגיל צעיר. אלון התחיל לאפות כבר כנער, צבר ניסיון מקצועי בצבא ובסדנאות בארץ ובחו"ל, והיום הוא מביא לויטרינה את הדיוק, השילובים המפתיעים והעיצוב שמאפיינים את מיטב הפטיסרי הצרפתיות.

ואיך אומר לי אלון סביב השולחן הקטן בשמש החמימה? "המטרה שלי היא ליצור קינוחים שהם לא רק טעימים, אלא חוויה שלמה – טעם, מרקם ועיצוב שמספרים סיפור”. הוא אכן הצליח.

אורוות האמנים

'פעם, היו כאן סוסים', שח לי מאן דהוא. מה שנשאר מהם אלו האורוות שעכשיו שוקקות חיים אומנותיים. עוד שינוי למהפך שעובר על המושבה הזו. המתחם, שבעברו תפקד כחוות סוסים, הפך לפנינה אומנותית צבעונית ומרתקת, כשכל אורווה הפכה לחנות בוטיק, חנות לפטיפונים ודיסקים או גלריה מעוצבת.. פשוט רושמים בוויז אורוות האמנים פרדס חנה-כרכור.

במהלך השנים נוספו חנויות ומקומות אוכל חדשים, והמתחם שהתרחב משמעותית הפך למרכז חי ושוקק המהווה בית לעשרות אומנים ויוצרים מקומיים.

התחושה הייתה שנחתנו באחד מאזורי השווקים הכי מדליקים בחו"ל עם כל המיוחדות שיש להציע לישראל. ניחוח קטורת ושמן המור והלבונה עם סיפור יהודי מעניין, אוכל הודי ש… אוטוטו יהפוך לכשר ועוד.

באוויר התנוססו ריחות מתוקים של מיני סבונים עבודת יד, ומאפים חמים וכשרים היישר מארגנטינה.

רוצים עוד? לכו לדני אבו נפחא. דני (פנסיונר אדיב עד מאד של חברת החשמל), וגנדי הם נפחי זכוכית שעושים פלאים ויוצרים מיני מיניאטורות בטכניקה של ניפוח זכוכית במבער. כולם יכולים ליהנות כאן. מבוגרים וילדים כאחד נעצרו לצפות בהדגמה המהפנטת שדני עשה בסטודיו. דני גם מעביר סדנאות ניפוח זכוכית לילדים החל מכיתה א' – וגם מוכר יצירות זכוכית שלא תמצאו בשום מקום.

אומנות הכוורת

בפינה אחרת של מתחם אורוות האומנים, מלמדת אותנו רוית את סוד הלבונה לצד אומנות מסוג שאתם לא מכירים. אומנות הכווורת. "כשאנחנו עובדים בתודעת כוורת החיים נראים אחרת".

אהבתם? גם אני.

לצידה 'אור האותיות' אומן וסופר סת"ם, אשר מציע יצירות עם ציטוטים מהתורה ומשפטי העצמה הכתובים על קלף..

צלילים מיוחדים משכו אותנו להיכנס לחנות "פעמוני ירושלים". היצירות בחנות נעשות בעבודת יד ישראלית בראש פינה מאז 1988 – אז החליט עופר רובין ליצור לעצמו את פעמון הרוח הראשון – ומורכבות בקפידה לפעמונים עם איכויות צליל מרפאות.

רחבת הסוסים שהפכה קפה כשר עם סיפור לצידו

אמרנו אמנים? אמרנו אורוות ועכשיו למתחם בו שעטו הסוסים. עכשיו מלאה רחבה רחבת ידיים זו בבאי בית הקפה הצבי של השף ניר ואחיו יניב ממשפחת ויימן.

וזה לא רק קפה. זו קולינריה של ממש שהפכה כשרה בזכות ילדיו הנפלאים של ניר. זהו מקום למפגש לתרבות ובימי חמישי גם לאלכוהול כשר ומשובח.

הקפה שהוקם בשנת 2018 היה בית קפה הראשון באורוות האומנים שבפרדס חנה. השף ניר ויימן מנצח על התפריט עם דגש על תוצרת מקומית, טריות וצבעוניות.

האווירה במקום חופשית ונעימה, העיצוב נהדר. ומאחורי כל הפודטראק המשובח הזה, יש גם סיפור אנושי.

החדר היביל של הלוחם שנפל בלבנון והפך למטבח

את ההנצחה הזו לא תוכלו לשכוח. בתוך מטבח שמשמש את קפה הצבי בפרדס חנה עומד לו מבנה ורדרד. בחזיתו של המבנה תמונה של לוחם צה"ל שנפל לפני 19 שנה בלבנון. יער בן גיאת הי"ד.

אז מה למבנה עשוי עץ בתוך מתחם של מסעדה רחבת ידיים?

גם אני תהיתי ופניתי לניר ויימן בעל הקפה שמספר לי שכאשר שמע הוא ואחיו יניב על נפילתו ונסיבות נפילתו של יער ואת צורת חייו המיוחדת, החליטו שהם לוקח את המבנה היביל שבו גדל והתגורר יער בקיבוץ נחשולים והופכים אותו למבנה המטבח כאשר בחזיתו תמונתו של יער וסיפור חייו.

וכך מידי שנה בשנה מגיעים בני משפחתו לגעת במבנה, להרגיש את יער שחי בתוכם ומתוכו יש חיות: מאכלים, קינוחים אווירה ובעיקר הרבה הרגשה אנושית.

השבוע (ה' בטבת) יחול יום הולדתו של יער. זו סגירת מעגל.

19 שנה של חיים ו- 19 שנה של מוות אבל כאן בתוך מתחם אורוות האומנים בפרדס חנה מתחייה נפשו של יער מחדש.

אין ספק שניר עשה כאן עבודה מיוחדת. גם עצם העובדה שהוא מעסיק אנשים בעלי מוגבליות במקום מוסיפה נופך מיוחד להרגשה המיוחדת.

אז אם אתם באזור או אפילו לנסיעה מיוחדת כנסו למתחם, חפשו את הצריף של יער ותרגישו גם אתם את סיפורו המיוחד של ילד שאהב את הטבע אהב את הלימודים ונתן את נפשו למען עם ישראל.

עם הטעם הנפלא הזה יצאנו לשיוט בין האקליפטוסים הפזורים בין בתי המושבה ומרבדי הדשא.

גיא בורגר

במרכז המסחרי הקטן והיפה מצאנו את הבורגר או בשמו של גיא בן אשר 'הסמש בורגר' הקלאסי הטעים והכשר בארץ של גיא בורגר. מה הסוד? אני שואל 'פשוט לא מועכים עד הסוף' מגלה לי גל שותפו ושף בפני עצמו. כבר 10 חודשים שהם ממלאים כאן את כל הרחבה בסועדים. דרך הבנים 17 פרדס חנה- כרכור.

המבורגר באיכות עליונה, שהרבה מהשפים הכוכבים של תל אביב יכולים רק לחלום עליה. אין תוספות, אין גינונים, יש רק יופי של מאכל.

המבורגר קלאסי או צ'יזבורגר כשר כשר! וזה הכל. תשכחו מהתוספות מנקרות העיניים שהתרגלנו לראות בשלל המבורגריות שף נוצצות, שפעמים רבות מחפות על טעם הבשר או איכות הצלייה. שום חומרי גלם מפונפנים, שום תיבול אגרסיבי ואף מילה על מנות צד. פשוט יופי של קציצה – לא עבה מדי, לא דקה מדי, עסיסית ברמה שנוזל ממנה מיץ על הידיים בעת האכילה.

שבענו והותרנו מפרדס חנה-כרכור טעם של עוד. מקום נהדר לשוטט בו, לטעום ולשוחח עם אנשים מרתקים.