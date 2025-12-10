חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 10.12.2025 / 13:22

פיצוץ קטלני בנהלל: אישה נהרגה בצהריים (רביעי) לאחר שרכבה עלה באש, ככל הנראה כתוצאה מפיצוץ בכביש 73, סמוך לצומת נהלל. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה דיווחו כי מצאו אישה ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית וקבעו את מותה. במקום נבדקו 2 עוברי אורח נוספים שלא נזקקו לטיפול רפואי. פרדמיק מד"א מאור אטדגי, סיפר: "קיבלנו דיווח על רכב שהתפוצץ, הגענו למקום במהירות וראינו את הרכב עולה באש ורסיסים רבים סביבו ו-2 רכבים נוספים שנפגעו. תוך כדי פעולות הכיבוי של לוחמי האש ראינו אישה ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית, ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. 2 עוברי אורח שהיו בסמוך לאירוע שהתרחש נבדקו ע"י צוותי מד"א ולא נזקקו להמשך בדיקות וטיפול בבית החולים". שני צוותי כיבוי מתחנת נוף הגליל פועלים בשעה זו לכיבוי רכב שעולה באש בכביש 73, סמוך לצומת נהלל, ככל הנראה לאחר פיצוץ.

