משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים במספר ישובים: "ההוראה תקפה עד להודעה חדשה"

משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים במספר ישובים, אתרים ובמועצות האיזוריות מגידו, עמק יזרעאל וגלבוע, זאת בעקבות תקלה בצינור המוביל מים לאזורים אלו והפעלת קו אספקת מים אזורי, עד לקבלת תוצאות בדיקות מיקרוביאליות תקינות.

הישובים בהם יש צורך בלהרתיח מים: מדרך עוז, מגידו, כלא מגידו, תל מגידו, אורחאן מגידו, דור אלון מגידו, גבעת עוז, היוגב, תחנת פז היוגב, כפר ברוך, מנחת מגידו כולל כימניר, מלאה, ניר יפה, גדיש, מרכז אומן, רם און, אדירים, דבורה, ברק, מרכז חבר, ברק, אדירים, דבורה, מגן שאול, מוקייבלה, צנדלה, גן נר, אזור תעשייה מבואות הגלבוע, סאלם, זלפה ובסיס סאלם.

ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה. משרד הבריאות הנחה את ספק המים לבצע פעולת לשיפור איכות המים, ולבצע בדיקות של איכות המים. הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה.