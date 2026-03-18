"נבהל מהאזעקה": נהג משאית נפצע קשה במחלף לטרון

בשעות הבוקר נשמעו אזעקות במרכז הארץ, ובאותו הזמן נהג גבר בן 30 במשאית בכביש 3. הוא התנגש ברכב פרטי ונפגע קשה בתאונה, ככל הנראה בעקבות בהלה שאחזה בו כאשר שמע את האזעקה

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח 3 פצועים, בהם: נהג המשאית, גבר כבן 30 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית ו-2 קל.

חובשות בכירות במד"א יפית בן שמשון ושלומית נוני סיפרו: " כשהגענו למקום הבחנו במשאית שהתהפכה לאחר שהייתה מעורבת בתאונת דרכים. הנוכחים במקום סיפרו לנו שככל הנראה התאונה נגרמה בעקבות בהלה מהאזעקה, נהג המשאית היה לכוד בתוך המשאית וסבל מחבלה רב מערכתית קשה".

"במקביל לפעולות החילוץ של לוחמי האש התחלנו להעניק לו טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולץ פינינו אותו בדחיפות בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ויציב בנוסף יחד עם צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום הענקנו טיפול רפואי ופינינו לבי"ח 2 פצועות נוספות במצב קל מהרכב הפרטי."