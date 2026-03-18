ברוך דיין האמת: השר לשעבר יעקב אדרי הלך לעולמו

עולם הפוליטיקה והשלטון המקומי נפרד היום (רביעי) מאחת הדמויות המזוהות ביותר עם העיר אור עקיבא ועם העשייה למען הפריפריה: השר לשעבר יעקב אדרי הלך לעולמו בגיל 75, לאחר שלקה בשבץ מוחי. אדרי הותיר אחריו אישה, נינה, ושתי בנות.

אדרי, שעלה ממרוקו בגיל תשע, הקדיש את מרבית חייו הבוגרים לשירות ציבורי. הוא כיהן כראש עיריית אור עקיבא במשך קדנציות רבות (1989–2003 ושוב מ-2013), והיה לאדריכל הפיתוח של העיר.

בשנת 2003 נבחר אדרי לכנסת מטעם הליכוד ושימש כסגן השר לביטחון הפנים. עם הקמת מפלגת "קדימה" עבר לשורותיה וכיהן בשורה של תפקידים בכירים בממשלה, ביניהם שר הבריאות, השר לפיתוח הנגב והגליל, השר לקליטת עלייה והשר לענייני ירושלים. בשנת 2007 נבחר על ידי הממשלה לרכז את חגיגות שנת ה-60 למדינת ישראל.

במהלך כהונתו בכנסת בלט אדרי בחקיקה חברתית, בין היתר בקידום חוקים להרחבת הייצוג של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי ובהטבות מס לעידוד בנייה להשכרה. בשנת 2014 חזר לשורות הליכוד והמשיך להנהיג את עירו אור עקיבא עד לשנותיו האחרונות.

מכריו מספרים על איש שטח ברמ"ח איבריו, שמעולם לא שכח מאיפה בא ושם תמיד את טובת תושבי הפריפריה ואת פיתוח הנגב והגליל בראש מעייניו.