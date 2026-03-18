בן כספית מפתיע: "נתניהו מקבל מחמאות על מה שמגיע לו"

המגישים ינון מגל ובן כספית, ניהלו הבוקר (רביעי) דיון באולפן הרדיו 103fm, בנוגע להתנהלות ערוצי התקשורת השונים.

ינון טען כי "הדבר היחיד שיש להם להגיד בכל ימות המלחמה הוא, 'מתי היא תסתיים?'. אנחנו רוצים לנצח את המלחמה, היא תסתיים כשננצח. לאריג'אני מת, ח'אמינאי מת, תרימו לחיים! תשמחו! בקלוואות! מה יש לכם? לא מקובל עליי האירוע הזה - לשנות".



בן כספית מצידו השיב לו: "אין שום חמיצות. גם בערוצים שאני יושב בהם מחלקים מחמאות אין קץ לכל האירוע, לאסטרטגיה. גם לנתניהו בנקודות שמגיעות לו, כמובן היה אפשר להחמיא לו יותר אם היה מקבל אחריות גם על הכשלונות. ואתה אתה יושב ומשקר, אף אחד לא יושב ומקשקש עם תוכנית כניעה"





