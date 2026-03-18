עוד תקיפות: טילים וכטב"מים איראניים יורטו בסעודיה וכוויית

שעות אחרי שיורטו טילים איראניים באיחוד האמירויות, כעת גם סעודיה וכוויית דיווחו על יירוט טילים וכטב"מים איראניים במרחב האווירי שלהם

התקיפות האיראניות על מדינות ערב נמשכות, כאשר הבוקר (רביעי) דווח על טילים וכלי טיס בלתי מאויישים איראניים אשר יורטו בסעודיה ובכוויית.

במשרד ההגנה הסעודי אמרו כי הם יירטו מספר כטב"מים שעשו את דרכם לעבר מזרח המדינה - שם נמצא מרכז תעשיית הנפט הסעודית. לא דווח על נפגעים או על נזק.

במקביל, סוכנות הידיעות הרשמית של כוויית עדכנה כי "מערכות ההגנה האווירית פועלות כעת ליירט טילים וכטב"מים עוינים שחצו לתוך המרחב האווירי של המדינה".

מוקדם יותר הבוקר איחוד האמירויות הודיעה על טילים איראניים ששוגרו לעבר המדינה, כשבמקביל דווח על פיצוץ עז שנשמע בדובאי. לפי הודעת משרד הפנים האמירתי, מערכות ההגנה האווירית "התמודדו עם איום טילים", כשהרשויות בדובאי אישרו כי כל הטילים יורטו בהצלחה. לא דווח על נפגעים באירוע, אך הציבור התבקש "להישאר במקומות מוגנים" עד להודעה חדשה.