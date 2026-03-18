לא יאומן: אל-ג'זירה בשידור חי מזירת הנפילה ברמת גן

הרשת הערבית אל-ג'זירה שנאסרה לשימוש בישראל, שידרה אמש מזירת הנפילה הקשה ברמת גן, ובהמשך גם משטחי כינוס של צה"ל.

ברשת זעמו על כך ולא הבינו מדוע זה עדיין אפשרי. משה רובין, מנכ"ל פורום קהלת כתב,: "‏אל ג'זירה משדרת בשידור חי שטחי כינוס של צה"ל כולל לוחמים, כלים משוריינים ועוד. ‏בגלל שזה שידור חי, קל יחסית לאתר מיקום של מצלמות כאלו וללכוד את מי שיגיעו לתפעל אותן. ‏חבל שנתעורר רק אחרי מחיר כבד מנשוא".

גולש נוסף כתב: "‏ערוץ הטלוויזיה תומך הטרור אלג'זירה משדר כעת בשידור חי ממקום האירוע הקשה ברמת גן. ‏מישהו יעשה מתישהו סוף לדבר הזה?".

שר הצקשורת שלמה קרעי הגיב: "‏אין להם כתבים בישראל, סגרנו להם את המשרדים ואת אתרי האינטרנט והחרמנו ציוד והורדנו אותם גם משידור חי ביוטיוב.

‏עדיין יש להם אפשרות לקבל צילומים מאזרחים שמשתפים איתם פעולה או לקחת שידורים מערוצים אחרים שמשדרים את אותו הדבר.

במקרים כאלו, כשאנחנו מקבלים דיווח בזמן אמת, המשטרה פועלת לאתר את מקור השידור ולעצור אותו".