פליטת הפה של ראש עיריית רמת גן; והתגובות: "טיפש גמור!"

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, דיבר בזירה בעירו על 2 ההרוגים וחטף על כך אש: "איך אתה מעז?!"

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, התראיין אמש (שלישי) לחדשות 12 בזירת הנפילה ברמת גן בה נהרגו זוג מבוגרים בני 70, ועורר סערה ברשת בעקבות דבריו.

הוא נשאל מה הוא יודע על התקרית הקשה והשיב: "זירה קטלנית והשעות הכי עצובות ברמת גן מאז פתיחת מבצע 'שאגת הארי', איבדנו 2 תושבים, איבדנו סתם את 2 התושבים.

הטיל הזה לא היה מכריע אותם אם ההנחיות של פיקוד העורף היו ממולאות באופן מלא, כך על פי התחקיר הראשוני של פיקוד העורף".

בתגובה, רבים תקפו אותו על כך. "איך אתה מעז להגיב ככה כשמדובר בזוג מבוגרים בני 70, אולי היה קשה להם להגיע לממ"ד?", גולש נוסף כתב: "נמצא הליכון בדירה, איך למען ה' אתה אומר דבר כזה?".

אחד המגיבים תקף בחריפות: "‏כבוד לראש עיריית רמת גן שמסתמן כטיפש גמור כשזה מה שיש לו להגיד בזירה בה נהרגו זוג נכים מבוגרים שבשל נכותם לא הספיקו לרדת למקלט. טיפש גמור".