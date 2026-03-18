חוסל מפקד בחמאס שקידם רכש של טונות חומרי גלם לרקטות

חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל יחיא אבו-לבדה, שהיה אמון על רכישה ושינוע של ציוד צבאי ואמצעים טכנולוגיים עבור הזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, הציוד שקידם שימש את הארגון גם במתקפת השבעה באוקטובר

בפעילות משותפת של כוחות הבטחון, הותקף וחוסל אתמול (שלישי) המחבל יחיא אבו-לבדה, ששימש כמפקד במחלקת האספקה של הזרוע הצבאית של חמאס. על פי גורמי ביטחון, אבו-לבדה נחשב לאחד הגורמים המרכזיים שעמדו מאחורי ניסיונות הארגון לשדרג את יכולותיו הטכנולוגיות ולהפוך את מערך הרקטות למדויק וקטלני יותר.

רכיבים מתקדמים ועשרות טונות של חומר נפץ

במסגרת תפקידו, היה אבו-לבדה אמון על רכש ושינוע של ציוד צבאי רגיש ואמצעי לחימה. הוא הוביל את הלוגיסטיקה המורכבת של הכנסת עשרות טונות של חומרי גלם לייצור רקטות לרצועה, לצד רכיבים אלקטרוניים מתקדמים שנועדו לקדם את "מפעל הדיוק" של חמאס.





בצה"ל מדגישים כי הציוד והתשתיות שאבו-לבדה עמל על הקמתן, היוו נדבך מרכזי ביכולת המבצעית שהפגין חמאס במהלך מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר.

הפגיעה בהתעצמות נמשכת

חיסולו של אבו-לבדה הוא חלק מאסטרטגיה רחבה של פיקוד הדרום וחיל האוויר לפגוע לא רק בדרג הלוחם בשטח, אלא גם ב"שרשרת האספקה" ובדרג המקצועי שמאפשר לארגון הטרור לשקם את יכולותיו.

"כוחות צה"ל ימשיכו לפעול בנחישות למיגור כל ניסיון התעצמות של חמאס ברצועת עזה," נמסר מדובר צה"ל. "נמשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל ואזרחיה, בדגש על פגיעה במוקדי ידע ורכש קריטיים של הארגון".