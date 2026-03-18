דיווח: ישראל ניסתה לחסל את שר המודיעין האיראני

האם איראן בדרך לאבד את אחד מאנשי המודיעין החזקים ביותר שלה? רשת "איראן אינטרנשיונל" מדווחת כי שר המודיעין, אסמאעיל ח'טיב, היה יעד לתקיפה לילית ממוקדת בלב טהרן. ח'טיב נחשב לצומת מרכזי במנגנוני הדיכוי והסייבר של המשטר.

סדרת פיצוצים הרעידה הלילה (שלישי לרביעי) את טהרן, במה שנראה כמתקפה ממוקדת לעבר יעדי שלטון בכירים. על פי מקורות ששוחחו עם רשת "איראן אינטרנשיונל", היעד המרכזי של התקיפה היה שר המודיעין האיראני, אסמעיל חטיב. טרם התברר ושורר ערפל קרב כבד סביב תוצאות התקיפה בבירה האיראנית.

ח'טיב נחשב לאחת הדמויות המשפיעות ביותר במנגנוני הביטחון של הרפובליקה האסלאמית. הוא מכהן בתפקידו משנת 2021, ואף מונה מחדש בשנה שעברה על ידי הנשיא פזשכיאן – צעד שהדגיש את מרכזיותו בשמירה על יציבות המשטר. בשל מעורבות משרדו בפעילות סייבר התקפית נרחבת, הוטלו עליו בעבר סנקציות אישיות על ידי ארצות הברית.

הדיווחים על ניסיון החיסול מגיעים בשיאו של המתח המבצעי מול איראן. במידה והתקיפה אכן השיגה את יעדה, מדובר בפגיעה בדרג הבכיר ביותר של מערך המודיעין האיראני מזה שנים. נכון לרגע זה, כלי התקשורת הרשמיים באיראן נמנעים מאישור הפרטים, בעוד כוחות ביטחון רבים נפרסו במוקדי השלטון בטהרן.