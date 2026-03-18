לסולברג נמאס: התגובה הנחרצת לנתניהו ב-3 שורות בלבד

נראה כי לשופט נעם סולברג נמאס מהתנהלות נתניהו; כך הוא הגיב במכתב קצר בעל 3 שורות לניסיון ביטל המינוי של יועמ"שית ועדת הבחירות

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הגיב הבוקר (רביעי) לראש הממשלה נתניהו, לאחר שהאחרון איים כי הוא יעתור לבית המשפט אם המינוי של יועמ"שית ועדת הבחירות לא יבוטל.

סולברג השיב לו: "קיבלתי את פנייתך ולא מצאתי שיש בה מה להוסיף על טיעוניך הקודמים. טיעונך נשקלו כדבעי, נבחנו ונדחו. משכך, אין לי להוסיף על מכתביי הקודמים.

עו"ד סימינובסקי נמצאה המתאימה ביותר למשרה ונבחרה כדין למלא אותה".

כעת, ניתן רק לחכות לראות האם אכן ראש הממשלה נתניהו, יחליט לעתור על כך לבית המשפט.