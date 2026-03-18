משרד הבריאות מזהיר: חיות נגועות בכלבת אותרו בגליל ובבנימין

משרד הבריאות עדכן היום (רביעי) על שני מקרי כלבת שהתגלו ביממה האחרונה: תן נגוע שאותר במושב ארבל שבמועצה האזורית גליל תחתון, וכלב משוטט נגוע בכלבת שאותר ביישוב שילה שבמועצה האזורית מטה בנימין. שלושה אנשים שנחשפו לתן הופנו לקבלת טיפול מונע.

לפי הודעת המשרד, הכלב הנגוע שאותר בשילה הוא מעורב, בינוני, בצבע חום בהיר. נכון לרגע זה לא ידוע על אנשים שנחשפו לכלב.

"אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע עם בעל החיים הנגוע או המשוטט, לפנות ללשכת הבריאות על מנת לשקול מתן טיפול מונע" נמסר.

"במקרה של חשיפה לתן הנגוע בכלבת במושב ארבל - בין התאריכים 27.02.26 עד 13.03.26 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות כנרת. במקרה של חשיפה לכלב הנגוע בכלבת בישוב שילה - בין התאריכים 02.03.26 ועד 16.03.26 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הנפתית רמלה" נאמר. "ניתן לפנות גם ללשכת הבריאות הקרובה למקום המגורים על מנת לשקול מתן טיפול מונע. לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".